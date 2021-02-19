Uber司機求列平台僱員 英今作關鍵判決

今次訴訟由兩名Uber司機阿斯拉姆（Yaseen Aslam）及法勒（James Farrer）於2016年發起，他們入稟倫敦勞資審裁處，爭取在英國營運的6.5萬名Uber司機獲承認為Uber僱員，並享有相應勞工保障。處方認為，Uber透過使用條款、評分制度、設定最佳路線等做法控制司機的營運方式，顯示司機並非如Uber所言般，只是接受平台牽線接客的自僱者，裁定司機勝訴。惟Uber輾轉上訴至最高法院。阿斯拉姆向《衛報》稱形容今次與Uber的「終極對決」賭注極高，雖然司機有望獲Uber補償，不過「如Uber勝訴，貪婪的僱主便可能蜂擁瓦解現有的僱傭關係，令整體經濟Uber化」。

恐僱主效法 整體經濟「Uber化」

Uber等零工平台隨網絡科技發達而日益蓬勃，研究機構Edison Research 2019年發表報告指出，美國近44%自由業者及臨時工透過零工平台接單爭取主要收入。他們可透過零工平台接觸更多客戶，保持工作彈性與自由度，而無足夠資源聘用全職員工的僱主亦在平台獲價格相宜而有效率的服務。惟這些平台對零工亦有許多限制，例如平台可隨時更改佣金收費率，零工收入並不穩定，多達八成零工表明無力應付1000美元或以上的突發開支。許多零工從業員為爭取好評，以免平台的演算法降低其接單優先次序，影響日後獲得工作的機會，往往被迫用極低價格接單，或是要隨時隨地接受客戶嚴苛條件工作，因而令零工出現過勞與情緒健康問題。此外，被列為自僱者的零工人員不會獲平台甚至政府提供勞工福利保障，亦無組織工會的權利，一旦出現工傷等情况亦難以爭取補償。

組織憂強制僱佣模式致「災難後果」

近年多地零工工作者均循法律途徑向零工平台爭取正式僱傭地位。如法國最高法院去年3月裁定Uber司機為Uber的正式員工。美國加州2019年曾通過AB5法案，要求將受公司條款控制、非完全獨立運作的零工人員視為正式僱員，惟公司憂營運成本增加，自由業者亦憂導致工作機會減少。路透社估計，如Uber與另一類似平台Lyft將旗下承包商列為僱員，便需向他們補償逾3.92億美元（約30.6億港元）。矽谷多間零工平台聯手游說當局設立條款，以豁免使用應用程式的運輸公司及快遞公司向作為「自僱承包商」的司機與送貨員提供員工福利，稱為「22號提案」（Prop 22），又威脅如不獲豁免便會撤出加州。提案最終在去年11月3日美國大選中獲通過。支持提案組織Yes on 22發言人維特爾（Geoff Vetter）強調，強制僱傭的模式對零工與使用服務的顧客都會帶來「災難後果」，Uber行政總裁霍斯勞沙希（Dara Khosrowshahi）周一（15日）亦呼籲歐盟監管機構考慮保障零工的規例時，肯定獨立承包工作帶來工作自由的價值。

學者倡設基本收入增保障

關注勞工市場的《金融時報》專欄作家奧康納（Sarah O'Connor）去年撰文批評零工平台將工作彈性與勞工保障視為互不相容的說法，認為零工平台的爭拗正反映勞動市場長期存在剝削、缺乏保障與彈性的問題，對低下階層或藍領工人而言困境尤其嚴重。

牛津大學經濟社會學教授萊頓維爾塔（Vili Lehdonvirta）指出，基本收入或可彌補零工經濟的不足之處，讓零工工作者真正有權選擇工作而收入無虞，但由誰埋單仍是最大問題，未來仍待仔細討論。

（衛報/路透社/金融時報/The Conversation）

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