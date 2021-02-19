英招健康志願者「以身試新冠」 助研病理找出更有效疫苗

英國政府周三（17日）發表聲明，將在「受控制的安全環境」下實行全球首項新冠病毒「人體挑戰」臨牀實驗。當局會透過招募和健康檢查，篩選出90名18至30歲、從未感染過新冠病毒的志願者，讓他們在倫敦皇家自由醫院接受14天隔離，接着在封閉的安全環境隔離兩天，研究人員會在志願者的鼻腔滴入活體病毒，然後持續全天候觀測他們的狀况最少14天，從而探究會導致感染、衍生病徵的可能最少病毒分量以及受感染者如何在環境中傳播病毒粒子等。

此外，少數自願參加者會在實驗之初，先獲接種幾款現已證明安全的新冠疫苗的其中一款，然後才被安排接觸新冠病毒，以助了解哪款疫苗最具保護力和最快發揮作用。

18至30歲90志願者 少數事先打疫苗

領導研究的倫敦帝國理工學院的克里斯‧邱（Chris Chiu）博士表示，這項研究初步目標是了解病毒怎樣傳染人類，它怎麼在人與人之間傳播。未來數月、數年可據此着手後續實驗，以研製最佳的疫苗與療法。商業、能源及工業策略大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）說：「儘管疫苗開發現已有非常正面的發展，我們希望找出最佳、最有效的疫苗供長遠使用。」

反對者斥令健康者不必要犯險

這項實驗去年10月提出，獲3360萬鎊政府撥款支持，引發正、反科學意見及醫學道德爭辯。儘管從前針對瘧疾、傷寒、霍亂和流感，也做過同類人體實驗以便研究療法和疫苗，但一些公共衛生專家不贊成對新冠病毒做這種實驗，表示現時傳染比率已夠高，足可研究自然接觸感染人士體內病毒，毋須置更多健康人士於險境。

不過持不同意見者認為，在嚴格受控制環境下的研究是無可替代的，有利快速研製疫苗，讓更多人快速受惠。

18歲英國倫敦大學學院癌症生物醫學準大學生弗雷澤-厄克特（Alistair Fraser-Urquhart）是報名參加的志願者之一。他表示，為了造福他人，「即使罹患重病也值得」。

研究：南非變種削BioNTech疫苗2/3抗體保護力

另外，美國得州大學醫學部（UTMB）於周三發表一項與BioNTech、輝瑞合作的實驗室研究。研究顯示南非變種病毒會削弱BioNTech疫苗的抗體保護力達三分之二，惟暫未清楚這種程度的抗體減少，會否影響疫苗對抗病毒的效力。

（衛報/路透社/華爾街日報）

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