美保守派名嘴林博病逝 終年70歲

去年獲頒「總統自由勳章」

林博1951年生於密蘇里州，1971年開展電台事業，1984年受聘加州薩克拉門托一間電台，在一年內成為市內最多人收聽的電台主持。1988年他的節目賣給全國多間機構，吸引大批支持者，並讓他致富。其網站稱，每周有多達2700萬人在逾600個電台收聽他的節目。林博愛揶揄自由派和民主黨人的作風，以及推廣保守派與共和黨的理念和政客，贏得不少支持。

林博曾發表備受爭議的言論，包括曾協助散播前總統奧巴馬出生於美國以外地區的謠言，又稱2019年新西蘭清真寺槍擊案是左派人士發起，亦曾宣揚特朗普聲稱去年大選舞弊的不實指控。民主黨前參議員弗蘭肯（Al Franken）曾批評林博扭曲事實、製造分裂，惟林博獲特朗普讚許，2020年獲頒美國公民最高榮譽的「總統自由勳章」。

（路透社/法新社/中央社）