美保守派名嘴林博病逝 終年70歲

【明報專訊】美國著名保守派電台名嘴林博（Rush Limbaugh，圖）周三（17日）因肺癌逝世，終年70歲。他1980年代起已是美國傳媒右翼重要人物，曾散播不實的陰謀論，受到自由派批評。不過對他推崇備至的前總統特朗普周三受訪時，大讚林博是獨特和了不起的人，其他保守派人士亦有致哀。
去年獲頒「總統自由勳章」
林博1951年生於密蘇里州，1971年開展電台事業，1984年受聘加州薩克拉門托一間電台，在一年內成為市內最多人收聽的電台主持。1988年他的節目賣給全國多間機構，吸引大批支持者，並讓他致富。其網站稱，每周有多達2700萬人在逾600個電台收聽他的節目。林博愛揶揄自由派和民主黨人的作風，以及推廣保守派與共和黨的理念和政客，贏得不少支持。
林博曾發表備受爭議的言論，包括曾協助散播前總統奧巴馬出生於美國以外地區的謠言，又稱2019年新西蘭清真寺槍擊案是左派人士發起，亦曾宣揚特朗普聲稱去年大選舞弊的不實指控。民主黨前參議員弗蘭肯（Al Franken）曾批評林博扭曲事實、製造分裂，惟林博獲特朗普讚許，2020年獲頒美國公民最高榮譽的「總統自由勳章」。
（路透社/法新社/中央社）
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