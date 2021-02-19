緬示威慢駛堵路 黑客助攻政府網

軍方通緝6名演藝界人士

緬甸最大城市仰光昨再有大批民眾返回示威地點之一的蘇雷塔，亦有不少年輕人轉到一個大學校園附近的十字路口聚集。而繼前日的扮壞車堵路行動後，仰光有司機再參與慢駛行動，阻止官員準時工作或無法返回崗位，首都內比都有警方發射水炮驅散逼近警方防線的示威者。

在第二大城市曼德勒（Mandalay）有民眾示威，要求釋放兩名被捕的官員，自由亞洲電台 （RFA）報道指軍方周三在曼德勒發射橡膠子彈和使用催淚氣體，驅散堵塞鐵路站路軌的反軍事政變示威者。

有名為「緬甸黑客」（Myanmar Hackers）的成員周四攻擊政府相關網站，例如軍方宣傳網頁、食物及藥品管理局，他們在Facebook專頁表示這如同網上示威。互聯網監察服務公司Netblocks指當地時間周四凌晨1時互聯網服務再出現嚴重限制。

外界關注緬甸局勢發展。日本外相茂木敏充、美國國務卿布林肯、澳洲外長佩恩、印度外長蘇傑生昨晚舉行電話會議，會後茂木敏充指各人都同意，必須盡快在緬甸恢復民主。

（衛報/法新社/路透社）