緬示威慢駛堵路 黑客助攻政府網

【明報專訊】緬甸各地的反軍事政變示威在周四（18日）踏入第13日，未有緩和迹象。抗議的「戰場」亦蔓延至互聯網，周四有黑客攻擊緬甸政府的網站，包括中央銀行、國營電視台MRTV、港口管理局等，黑客宣稱為緬甸的公義而戰。軍方周三晚亦通緝6名演藝界人士，指他們利用其名氣呼籲公務員參與全國的公民抗命運動及反軍事政變示威。
軍方通緝6名演藝界人士
緬甸最大城市仰光昨再有大批民眾返回示威地點之一的蘇雷塔，亦有不少年輕人轉到一個大學校園附近的十字路口聚集。而繼前日的扮壞車堵路行動後，仰光有司機再參與慢駛行動，阻止官員準時工作或無法返回崗位，首都內比都有警方發射水炮驅散逼近警方防線的示威者。
在第二大城市曼德勒（Mandalay）有民眾示威，要求釋放兩名被捕的官員，自由亞洲電台 （RFA）報道指軍方周三在曼德勒發射橡膠子彈和使用催淚氣體，驅散堵塞鐵路站路軌的反軍事政變示威者。
有名為「緬甸黑客」（Myanmar Hackers）的成員周四攻擊政府相關網站，例如軍方宣傳網頁、食物及藥品管理局，他們在Facebook專頁表示這如同網上示威。互聯網監察服務公司Netblocks指當地時間周四凌晨1時互聯網服務再出現嚴重限制。
外界關注緬甸局勢發展。日本外相茂木敏充、美國國務卿布林肯、澳洲外長佩恩、印度外長蘇傑生昨晚舉行電話會議，會後茂木敏充指各人都同意，必須盡快在緬甸恢復民主。