分析：「殺一儆百」奪話事權 難在歐美重施

Google同意付費

英國廣播公司（BBC）指出，部分國家正密切留意澳洲就要求科企向傳媒付費的立法過程，加拿大以至歐盟都可能仿效澳洲的做法，這是fb極不願意看到的。其實fb現已與一些傳媒公司簽訂付費協議，例如英國，但它想在這個議題上取得話語權，不想各政府介入，甚至告訴它轉載新聞要付多少錢，尤其澳洲的傳媒議價法下，獨立仲裁機構可決定有關協議是否公平。

BBC分析認為，fb因此決定要各國政府知道，若它們與科企巨頭對着幹就要付出代價。不過fb這樣做會引來反效果，其周四的封殺令已被批評不民主、專制。

法新社指出，fb在澳洲的做法難以在歐美等更大市場重施故技，因這可能觸及公司的營運底線。Google近日已讓步，周三與澳洲傳媒大亨梅鐸旗下的新聞集團簽署3年合約，新聞集團透露會收到「可觀報酬」，未來會跟Google在一個訂閱平台上合作，一起分享廣告收入在YouTube投資拍攝新聞影片。Google亦宣布與多間澳洲傳媒達成協議，包括據報向Nine Entertainment每年支付3000萬澳元。

然而專家認為，即使科企在政府立法上「跪低」，也不代表傳統媒體可重回昔日盛景。昆士蘭科技大學媒體研究教授洛茲（Amanda Lotz）上月底在The Conversation撰文，指出新法案不大可能解決新聞業在網絡時代面對的危機，因為傳統新聞業界的商業模式已被打破至無法修復——在網絡時代之前，報紙是大範圍接觸各式資訊的唯一渠道，協助廣告商接觸到受眾，但在網絡時代，廣告商有更多方式接觸受眾，讀者也有更多方式接觸新聞，這並非新法案可以扭轉的新現實。

（BBC/法新社）