Facebook拒付費 封殺澳洲傳媒

限制張貼分享新聞 媒體被「清零」

在跨黨派支持下，澳洲下議院周三通過政府推動的《新聞傳媒議價法》，要求fb和Google與新聞機構協商，為新聞內容付費，法案現交到上議院審議。作為回應，fb限制澳洲用戶分享和瀏覽本地和國際新聞機構的內容，並阻止用戶發布有關網站連結。澳洲以外的用戶亦無法分享或瀏覽澳洲新聞機構的內容。

數十個澳洲非新聞機構專頁亦受影響，包括澳洲氣象局、南澳省和昆士蘭省衛生部門、非牟利組織澳洲野生動物保育協會（AWC）等，部分專頁在周四中午解封。fb發言人承認封鎖非新聞專頁是出錯，但稱由於法案沒明確定義新聞內容，該公司會採用較廣泛定義。

澳總理斥fb行動傲慢令人失望

澳洲政府以建立公平競爭環境為由推動法案，財長弗呂登貝格（Josh Frydenberg）日前指，印刷報紙等領域的廣告收入自2005年來大跌逾七成，現時該國的數碼廣告支出中，Google和fb分別取得其中的53%和28%。fb澳洲和新西蘭區域董事總經理伊斯頓（Will Easton）在網誌稱，法案誤解該平台與使用平台發布新聞的發行商之間的關係，該公司只能心情沉重地選擇在澳洲停止允許發布新聞內容。他稱法案是以「fb沒使用或要求的內容，對其予以懲罰」，又指fb去年為澳洲的新聞發行商免費轉載約51億次，價值估計約4億澳元（約24億港元），相比下用戶在該平台看到的內容只有不足4%是新聞。

莫里森在fb批評，fb的行動傲慢且教人失望，「自認為凌駕政府且不受規則約束」。弗呂登貝格重申政府會推動立法，斥fb的行動錯誤且粗暴。但他稱周四上午與fb行政總裁朱克伯格作了「建設性的討論」，對方就法案提出了一些問題，雙方同意繼續對話。

fb的做法在澳洲惹輿論反彈，有民眾稱不敢相信fb在疫情期間作今次決定，將永久刪除帳號。人權觀察組織亦批評「切斷整個國家接收重要資訊的途徑並不合理」。

學者：顯打擊假新聞承諾荒謬

fb保留事實核查和疫情資訊，但有人質疑即使用戶看到不實資訊，亦無法貼出新聞連結反擊。斯威本科技大學媒體與傳播學高級講師巴尼特（Belinda Barnet）在《衛報》撰文，指fb早前承認不實資訊是重大問題，公開承諾打擊假新聞，現時卻為了逃避新法案，「準備放棄在該平台提供經事實核查、準確資訊的主要來源」，令其公開承諾「顯得荒謬」，又強調在衛生危機或緊急狀態下，有需要及時向民眾提供準確資訊，新聞媒體和政府組織在這方面非常重要。

（BBC/衛報/路透社）