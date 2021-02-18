緬民堵路大示威 軍方未退讓 全民盟號召百萬人上街 聯國專員憂局勢失控

軍方稱獲4/5國民支持

昂山素姬所屬政黨全國民主聯盟（全民盟）的金桑達（Khin Sandar）較早時在facebook貼文，號召百萬民眾上街抗議推倒獨裁者。仰光昨繼續有數以千計民眾抗議，有學生向法新社表示要抗爭到最後一刻，但法新社指自從有士兵在仰光部署後，過去兩天的示威規模明顯縮小。緬軍發言人左敏敦（Zaw Min Tun）周二一度宣稱全國5300萬民眾之中有4000萬人都支持軍方的行動，又稱行動合乎憲法。「全民盟」國會議員西圖貌（Sithu Maung）周三在仰光主要示威地點蘇雷塔（Sule Pagoda）向示威者說：「我們在這裏表明我們並非他所說的4000萬人之一。」

包括仰光等地都有司機響應在社交網發起的「扮壞車行動」，用汽車堵塞天橋及路面，以阻礙警車及軍車。然而有社運人士反對扮壞車行動，認為會妨礙民眾參與集會。仰光以外地區則有示威者躺在列車路軌上，嘗試影響列車服務。

聯合國緬甸人權狀况特別報告員安德魯斯對於有報告指軍方從其他地方調派軍人到仰光感到憂慮，稱周三可能出現2月1日軍事政變以來最大規模的暴力事件。不過，法新社表示周三早上未見仰光有大批軍隊動員的迹象。

緬甸民眾受局勢影響。英國廣播公司（BBC）記者黑德（Jonathan Head）指仰光和曼德勒等城市的銀行都有民眾大排長龍等候提款，而由於醫護人員罷工抗議，令當地的新冠病毒檢測工作崩潰。

英美譴責加控素姬罪名

昂山素姬原被控違反「進出口法」非法管有對講機，周二再被加控違反「自然災害管理法」，律師指她已秘密受審，英美隨後發聲明譴責。英國首相約翰遜指素姬被加控的罪名是揑造，侵犯她的人權；美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）周二亦對緬甸軍政府加控素姬罪名感不安，並呼籲軍方立即釋放素姬和其他被拘留的民眾、記者和社運人士等。

（衛報/路透社/CNN/BBC）