共和黨分裂 特朗普：靠麥康奈爾無望勝選

民主黨籍眾議院國土安全委員會主席湯普森（Bennie Thompson）周二入稟華盛頓聯邦法院，控告特朗普、其私人律師朱利亞尼，以及兩個極右組織「驕傲男孩」（Proud Boys）及誓言守護者（Oath Keepers）。入稟狀指出，特朗普等人串謀煽動示威者上月6日襲擊國會山莊，企圖阻止國會確認大選結果。湯普森的訴訟獲民權組織美國有色人種協會（NAACP） 及多名民主黨議員支持。若案件獲受理，特朗普將要宣誓作證並接受調查。

民主黨議員告特朗普煽動國會襲擊

參議院上周六（13日）裁定特朗普被控煽動叛亂的彈劾案無罪。參議院共和黨領袖麥康奈爾雖然投下無罪票，但他其後表示，特朗普要對國會山莊騷亂事件負上實際及道義上的責任。特朗普周二發聲明反擊，稱麥康奈爾是個陰沉、繃緊着臉、不苟言笑的政治人物，又批評對方缺乏政治識見和智慧，警告共和黨參議員若繼續與麥康奈爾為伍，將不會獲勝。

《金融時報》指出， 特朗普公開批評麥康奈爾，反映共和黨內分裂加劇，特朗普同時發出明確信號，表明他有意保持其在共和黨內的主導地位。特朗普沒有排除在2024年再次競選總統的可能。

（CNN/金融時報）