3國火星競賽 NASA「毅力」號先着陸 今入大氣層歷「恐怖7分鐘」

NASA的「2020火星」任務去年7月展開，將歷來最大和最精密的火星探測器「毅力」號送上火星，它重約1噸，配備機械臂、19部相機和兩個麥克風，用作記錄火星影像和聲音。它將在美東時間今日下午3時55分（香港時間周五凌晨4時55分）登陸火星表面，若成功將是美國自1997年以來，第五個登陸火星的探測器。中國的「天問一」號預計今年5至6月才着陸，阿聯酋「希望」號則不會着陸。

試製氧實驗 採泥土樣本

「毅力」號從進入火星大氣層到着陸，將要經歷NASA「噴射推進實驗室」（JPL）工程師形容的「恐怖7分鐘」，因過程極關鍵和危險。首先，包裹「毅力」號的保護殼會以時速約1.9萬公里穿過火星大氣層，進入大氣層75秒後，保護殼外層溫度將達最高的1300℃，之後降落傘張開助減速，隔熱罩分離，最後由空中吊臂用繩索將「毅力」號降到火星表面。由於火星距離地球約1.9億公里，信號傳回地球需時11分鐘，意味降落過程若有任何差錯，NASA工程師要到11分鐘後才會知道，無法介入。

「毅力」號會降落到火星北半球的耶澤羅隕石坑（Jezero Crater），它是一個闊45公里的盆地，科學家相信35億年前該處曾是湖泊和河流三角洲的所在地，可能存在古代微生物的化石證據。「毅力」號有多項任務，除了尋找生命證據，也會研究火星的氣候和地質，蒐集岩石和泥土樣本在2030年代送回地球；它亦會做製氧實驗，搭載在「毅力」號上的「火星氧氣就地資源利用實驗儀」（MOXIE）如汽車電池般大，會試驗把火星的二氧化碳轉為氧氣，每小時預計最多產生10克氧氣。這不但有助NASA工程師學習如何在火星製造火箭燃料劑，轉化的氧氣還可用作未來人類探索火星之用。

首架無人機火星試飛

至於另一矚目試驗是首次有無人直升機在火星飛行，「獨創」號（Ingenuity）直升機搭載在「毅力」號的機腹，它將在「毅力」號着陸後與之分離，初期會在一個月內試飛5次，每次飛行約90秒。由於火星大氣層密度只有地球的1%，重力為地球的1/3，所以「獨創」號經特別設計，它重約1.8公斤，擁有較長的螺旋槳葉，每分鐘轉速是普通直升機的5倍，能在大氣稀薄的環境下飛行。

（法新社/CNN/路透社）