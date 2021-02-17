前職員稱國會內被姦 澳總理致歉承諾徹查

現年26歲的希金斯（Brittany Higgins）在周一晚播出的電視訪問中透露，一名男上級在2019年3月某一晚一次聚會後，將醉酒的她帶到國會，她在國防工業部長辦公室休息，醒來時發現該名男同事正在強姦她，即時哭叫要求對方停止。事後她離開時，保安人員沒有協助，她向時任國防工業部長雷諾茲（現為國防部長）的職員投訴，但對方的辦公室似乎有意淡化事件，雷諾茲更是在事發的辦公室內接見希金斯，令她勾起慘痛回憶。她表示，政府的處理手法讓她覺得是自己製造出一個政治問題，而她並不是團隊的一員。

事發時希金斯在國會工作了僅4星期，她為就業部長卡什工作一段時間後離開政界。她表示，由於擔心影響工作和維護自由黨的聲譽，因此沒有正式報案。澳洲《衛報》報道，希金斯計劃正式報案。

總理莫里森周一在國會沒有表明就事件採取行動，惹來外界抨擊。他周二再回應時就事件公開道歉，稱政府非常認真對待這些問題，警方和國會都會徹查事件，並承諾會檢討投訴機制和改善國會環境和文化。

（路透社/BBC/澳洲衛報）