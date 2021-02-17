俄國示威見白俄影子 克宮：不可比

去年8月疑被俄羅斯特工下毒的納瓦爾尼上月中從德國返回莫斯科後被捕，觸發該國近年最大規模的反政府示威。政治分析員扎哈羅夫（Alexei Zakharov）與團隊在莫斯科進行調查，359名受訪的示威者中，有42％表示從未參與過抗議活動，其中近一半是婦女。瑞典的白俄分析家魯德尼克（Alesia Rudnik）認為白俄的示威運動激發了部分俄羅斯人，紅白旗幟的出現及「白俄羅斯萬歲」口號足已證明這一點。

儘管克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，將俄羅斯和白俄的示威活動作比較是錯誤的，因為兩國的情况和觸發示威的原因各有不同，但細看兩國示威模式，不難找到相似點。白俄示威初期，盧卡申科曾警告說若白俄政權倒台，俄羅斯就會成為下一個倒台的國家，他還指摘西方國家企圖在白俄煽動「顏色革命」；在俄羅斯多座城市爆發大規模示威後，克宮也有類似說法，形容反政府示威是受到外國激發。

兩國的示威活動均透過社交網絡發揮聚集群眾的力量。Telegram頻道Nexta在白俄示威中扮演發放消息的關鍵作用，在俄羅斯也不例外--Nexta聲稱有份協調俄國街頭示威。

德國之聲分析指出，許多俄羅斯人並非因同情納瓦爾尼而上街抗議，而是長期對政權不滿積累所致。納瓦爾尼懷疑中毒一案發生3個月後，俄羅斯民調機構Levada Center調查顯示，若納瓦爾尼參選總統，僅2％俄羅斯人會投票支持他。

分析：俄人不滿政權上街 非只聲援納瓦爾尼

奧地利的俄羅斯專家曼高特（Gerhard Mangott）稱，並非所有人上街都是聲援納瓦爾尼，也不是每個人都會在總統選舉投他一票，民眾站出來是因為他們對於國家經濟衰退、工資下跌、政治腐敗以及他們在日常生活中面對的腐敗問題感到沮喪。

（金融時報/德國之聲/RFE/RL）