「國際線」白俄女反對派：團結抗獨裁

白俄反對派兩下場：被囚或流亡

塞普卡洛夫婦在一個房間透過視像方式接受採訪，鏡頭那邊拉上了窗簾，隱匿身處的位置，塞普卡洛如此形容自己和其他反對派的處境：「在白俄做反對派只有兩種下場，一是被囚，二是流亡。」

白俄曾是蘇聯加盟共和國之一，1991年脫離蘇聯獨立後，1994年通過憲法並舉行首屆總統選舉，塞普卡洛當年加入過盧卡申科的競選團隊。在盧卡申科當選總統後，塞普卡洛曾任白俄外交部第一副部長、駐美大使，累積外交事務經驗，他形容26年前盧卡申科是政治新星，其政綱廣受支持，但現在已經不是。

塞普卡洛原擬參加今屆總統選舉，挑戰盧卡申科的執政地位，但被指提交的16萬份提名聯署簽名有一半無效，未達門檻，與他一同被剝奪參選資格的還有前銀行家巴巴利科（Viktar Babaryka）。巴巴利科去年6月宣布有意參選後不久，即被當局拘捕，控以洗錢、賄賂和逃稅罪名，定於今（17日）出庭應訊。季哈諾夫斯卡婭的丈夫則因被囚無緣參選。

異見總統參選人今受審

塞普卡洛考慮到人身安全，7月底帶孩子流亡俄羅斯，其妻維羅妮卡留在國內，加入了「代夫出征」的季哈諾夫斯卡婭陣營，與季、巴巴利科的競選經理科列斯尼科娃（Maria Kolesnikova）被視為反對派的女性象徵。維羅妮卡稱，經過長達20多年的鐵腕統治，民眾終於覺醒，這是白俄史上首次大規模示威，「我們三人以身作則，無論有多懼怕，只要團結，就能對抗獨裁政權」。

選舉前夕，維羅妮卡秘密離開白俄，逃到俄羅斯與丈夫會合，輾轉他國積極游說歐盟官員對盧卡申科政權實施制裁。她引述網絡民調指盧卡申科支持度僅3%，但最終得票八成並第六度當選總統，她用這點來質疑選舉存在舞弊。

有人權倡導者上月表示，有超過3萬人因參與示威被捕，當中有數千人受嚴重毆打致傷，警察暴力鎮壓示威者的問題成為國內外輿論焦點。然而除了示威，反對派未有祭出其他具體策略，這場運動彷彿陷入僵局。

未見新策略 抗爭陷僵局

塞普卡洛強調反對派一直努力爭取國際社會關注，歐盟和美國拒絕承認白俄選舉結果，讓盧卡申科在國際間受到孤立，這一策略奏效，「目前只有俄羅斯支持盧卡申科，俄方角色顯得關鍵，若俄羅斯不再給予盧卡申科支持，他就完蛋」。

白俄與俄羅斯關係密切，惟亦互有戒心。季哈諾夫斯卡婭在一次訪問說，反對白俄與俄羅斯深度融合，但呼籲應與莫斯科保持良好關係，強調白俄是主權國家，在國際上「尋求朋友而非敵人」。維羅妮卡認同季哈諾夫斯卡婭的對俄立場，她形容兩國彼此有着緊密關係，「我們的共通語言是俄語，白俄大多數人信奉俄羅斯東正教，俄羅斯既是我們的最大鄰國，也是最大合作伙伴，白俄經濟極度依賴俄羅斯，希望日後能與俄羅斯建立一個良好及信任的關係」。

明報記者 甄梓鈴