佩洛西推「9/11式委員會」查國會騷亂 高層次權威調查 惟恐加劇黨派分歧

參議院上周六（13日）以57票贊成對43票反對，未能取得2/3贊成票之下而未能通過對騷亂時任總統特朗普的「煽動叛亂」彈劾控罪定罪。但這不代表圍繞特朗普對國會山莊騷亂責任的爭議平息，相反焦點轉到成立獨立委員會進一步調查事件。

佩洛西周一致函民主黨同僚，稱國會將會成立「9/11委員會」形式的獨立調查委員會，以深入調查國會山莊騷亂。國會已在計劃調查，參議院規則委員會本月也安排聽證會處理。佩洛西在信中又稱，已要求退役陸軍中將奧諾雷（Russel Honore）帶隊就國會山莊的安全程序作即時評估，以確保國會保安和議員安全。

「倒戈」共和黨員被內部譴責

所謂的「9/11委員會」，即是2001年的9/11恐襲後由國會通過法案、並由時任總統小布殊簽署生效後在2002年11月建立的「美國國家恐怖襲擊事件委員會」。委員會由5名民主黨人和5名共和黨人組成，2004年8月發表報告，是美國官方最完整的9/11事件調查報告。採用「9/11委員會」形式可令調查地位提升，提供獲政府認可的最權威事件解說，但勢須經國會立法，風險在於加劇黨派分歧，又可能阻礙現任總統拜登的立法議程。

目前兩黨國會議員的態度預示這方案未必不可能成事。7名投贊成票的「倒戈」共和黨參議員之一的卡西迪（Bill Cassidy）表示，要對國會山莊騷亂時發生的事作完整調查，以免重蹈覆轍，有信心所有事實披露後，會有更多民眾支持他。卡西迪投贊成票後，被共和黨內部譴責。

有彈劾定罪議案投下反對票的特朗普政治盟友格雷厄姆（Lindsey Graham）也承認需要9/11委員會形式的獨立委員會去調查發生什麼事，確保不會有下次。他雖然承認特朗普在選後某些行為「過火」，但堅稱要向前望，期待在2022年中期選舉再跟特朗普合作競選。

騷亂情况新錄影曝光

另外，CNN取得一批國會山莊騷亂時的全新警方無線電急件和保安錄影片段，當中許多本身也為眾議院彈劾檢控幹事所取得，並提供作為特朗普彈劾聆訊的證據，但CNN指出，從其審視過的其他錄影可見，事發現場騷亂參與者有多兇猛和警員是如何保持克制。

（CNBC/CNN）