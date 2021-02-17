素姬加控一罪 律師：已秘密受審

預計3月1日再視像應訊

仰光等城市昨日仍有民眾集會抗議軍方奪權，連續第11天示威。法新社統計，這次政變以來，緬甸已有逾420人被捕。軍方周日起加強在多市動員，引發外界揣測是否鎮壓前兆。

緬最大投資國 星洲反對廣泛制裁

緬甸軍方周二召開記者會否認發動政變，強調軍方的行動有理據，因去年11月大選舞弊問題未有處理，表示將在新選舉後移交權力給勝出的政黨，但未有提出選舉時間表。國防軍總司令敏昂萊周一（15日）在軍方會議表明，當局會對損害國家及通過暴力叛國的人，採取有效行動。緬甸國防軍副總司令梭溫周一在首都內比都與聯合國緬甸特使柏其納舉行視像會議，柏其納強調和平集會的權利必須得到充分尊重，示威者不應受到報復，並警告若軍方強硬對付示威者，或帶來嚴重後果。

西方國家正考慮制裁緬甸之際，作為緬甸最大投資國的新加坡不支持有關做法，新加坡外長維文周二表示，不支持對緬甸實施廣泛制裁，因這可能傷害當地民眾。

面對外界質疑中方在緬甸政變的角色，中國駐緬甸大使陳海駁斥相關指控，他周一（25日）接受緬甸傳媒訪問時稱：「對於此次緬甸政局出現的變化，我們事先並不知情。民盟和軍隊都同我們有友好關係。出現現在的局面完全是中方不願意看到的。」

（路透社/法新社）