世衛准用牛津疫苗 預定月底配送

牛津疫苗是繼德國BioNTech和美國輝瑞藥廠共同研發的疫苗（下稱BioNTech疫苗）後，第二款獲世衛批准緊急使用的疫苗。世衛發表聲明說，世衛周一將兩種版本的牛津疫苗列入緊急使用授權名單，同意全球透過世衛主導的「COVID-19疫苗全球獲取機制」COVAX開始使用這些疫苗。兩種版本是指由印度血清研究所（SII）和韓國SKBio所生產的牛津疫苗。世衛表示，牛津疫苗有效率為63.09%，較BioNTech的九成有效率低，但它可在2℃至8℃的溫度下儲存，BioNTech的則要在零下60℃至零下90℃的超低溫環境下運輸和儲存。

首批逾3億劑供應COVAX

負責獲得藥品和衛生產品的世衛助理總幹事西芒（Mariangela Simao）說：「至今無法取得疫苗的國家終於將能開始為醫護人員和高風險群體接種，有助COVAX設施達成疫苗公平分配的目標。」

COVAX首批疫苗預定在本月底開始配送，而首批3.372億劑疫苗幾乎都是牛津疫苗，另外還有120萬劑BioNTech疫苗。預計到了今年中，約有145個參與COVAX的經濟體會收到足供合計3.3%人口接種的疫苗數量。

（路透社/新華社/中央社）

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