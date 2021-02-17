英擬靠快速測試助行業解封 專家憂準確度不足構安全錯覺

衛生部評估速測假陰性逾兩成

英國夜總會自去年3月首波疫情封城後，至今仍未能營業，許多劇院也難以在讓觀眾保持社交距離情况下營運而能維持開支。約翰遜周一表示，快速測試可被用於重開這些「最棘手」、難以遵守社交距離的行業，但強調有關計劃仍屬初步，有待商討。他指出，結合疫苗和快速測試，將是讓這些行業重開的方法。《金融時報》報道，官員正考慮推行「檢測取門票」計劃，為出席演唱會或表演活動的民眾，先提供快速檢測。不過，業界代表憂慮夜店要執行快速測試並不容易，首先店方要安排專業人士替入場者做拭子檢測，顧客要等15分鐘證實陰性結果後才可進場，店方也要制訂程序處理和隔離確診者等。

快速測試一般幾分鐘內得知結果，但準確度備受質疑，雖然曾顯示可找到一些無症狀個案，但也出現不少假陰性的情况，予人安全錯覺。英格蘭公共衛生部最新評估結果顯示，快速測試可能有多達23.2%結果為假陰性。

英單日確診10月以來首低於萬宗

英國周一單日新增9765宗確診，是自去年10月4日以來首次低於1萬宗。英國當局希望3月8日能復課，惟約翰遜周一堅稱政府未決定是否一次過讓所有學童回校。英國華威大學日前發表報告指出，學生回校上課並非導致社區疫情蔓延的重要因素。研究員檢視去年9月至12月英格蘭學校學生因疫情缺席的數據，以及這段時間實施不同防疫措施下，有關數據如何變化。結果發現，當11月封城期間學校仍舊開放時，教師間確診個案減少，尤其在之前已實施最嚴格防疫限制級別的地區。但有份撰寫有關研究報告的政府科學顧問蒂爾德斯里（Mike Tildesley）稱，當局仍要以審慎及逐步的方式復課，避免感染數字再上升。

10國現新變種病毒 惹疫苗效用憂慮

當英格蘭部分地區有望放寬嚴格的居家令之際，愛丁堡大學研究員透過基因組排序，在包括丹麥、美國和澳洲等在內的10個國家檢測到新的變種新冠病毒B1525，迄今在英國有32宗。該基因組排序最早可追溯至去年12月，並在英國及尼日利亞出現。研究人員指出，B1525的基因組與英國發現的變種病毒B.1.1.7相似，並包含多種令研究員擔憂的突變，如E484K變異，它已在南非及巴西出現，相信能幫助病毒避開人體產生的抗體。雷丁大學細胞微生物學副教授克拉克（Simon Clarke）表示，B1525有可能減弱接種疫苗或曾受感染者的免疫力。

（金融時報/衛報/獨立報/BBC）

（抗疫新階段）