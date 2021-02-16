全球新增個案減 專家指未可鬆綁

4因素影響走勢

據Worldometer網站數據，目前全球每日新增新冠個案約40萬宗，較1月8日近期高峰84.6萬宗下降逾半。華盛頓大學衛生計量與評估研究所周日（14日）發表預測報告時指出，其中兩個因素有利疫情紓緩，包括疫苗接種持續增加，以及北半球開始回暖。不過，另外兩個因素則可能減慢甚至扭轉下跌趨勢，其中一個是在英國發現的「B.1.1.7」變種病毒，專家預計這變種將會在今個春季成為美國主流。另一因素是民眾今個冬天透過戴口罩、減少流動和避免高危室內聚會等活動，令疫情放慢蔓延速度，但隨着民眾看到每日個案數字下跌和疫苗接種增加，恢復高危行為的可能將會增加，因此當局不應太快放鬆防疫措施。

截至周日，美國39州發現超過1173宗「B.1.1.7」變種病毒個案，美國還有零星在南非和巴西發現的變種病毒。路易斯安那州立大學周日發表的研究顯示，美國至今共發現7種變種病毒，傳染性和致命率都可能較普通版本高。

（紐約時報/CNN/BBC）

（抗疫新階段）