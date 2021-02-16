英研食肆「疫苗護照」 意見分歧 支持者指助生活復常 專家憂安全錯覺

一周前稱計劃帶歧視 不會推出

英國政府一星期前才表明不會推出「疫苗護照」計劃，指這做法帶有歧視，但藍韜文周日改口，承認推行疫苗護照計劃是當局考慮的方案之一，未來不排除實施，但首先要確保計劃可行。英國傳媒報道，白廳正計劃對外遊人士推行疫苗護照計劃，但今次是首次有內閣成員提到國內民眾可能也必須先注射疫苗才可進入店舖、餐廳或食肆等場所。他說：「我這樣看，無論是國際、國內或地區內，我們要有信心這種文件是可靠的，是可以準確反映一個人當時的（健康）狀况。」

英國國內對是否推行疫苗護照意見分歧。前首相貝理雅周日亦在英國《星期日郵報》撰文表示，疫苗護照在全球落實只是時間問題，因為嚴格的旅遊限制不可能持續下去，而在國際旅遊恢復前，各國民眾都會要求一套令他們有信心回復正常生活的系統。

英國納菲爾德生物倫理委員會（Nuffield Council on Bioethics）主席阿查德（David Archard）則指出，雖然疫苗護照或可令一些人恢復工作，但這不一定是提高民眾接種意願的方法，提供更廣泛和準確的資訊可能更加有效。他警告，目前沒證據證明疫苗可防止傳播病毒，現有疫苗對變種病毒的效用亦十分參差，疫苗護照會帶來安全錯覺。此外，接種計劃只能逐步推行，因此有些人無可避免地無法提早接種，疫苗護照措施對他們並不公平，而私隱問題亦要考慮。

目前全球只有少數國家推出疫苗證書或疫苗護照計劃，歐盟委員會主席馮德萊恩上月表示，支持成立一個區內通用的疫苗證書制度，以利區內旅遊。美國總統拜登首天上任時發表200頁國家抗疫報告，當中提到多個政府部門合作研究接種疫苗與國際疫苗證書接軌。

1/5國民種疫苗 約翰遜：重大里程碑

另外，首相約翰遜周日稱，國內已有1500萬染疫風險最高的國民（佔總人口22％）接種第一劑新冠疫苗，達成「重大里程碑」。

（BBC/英國太陽報）

（抗疫新階段）