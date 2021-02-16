捲黑錢醜聞 澳洲賭場集團總裁離職

皇冠度假酒店旗下 涉不當招攬華客

巴頓任皇冠度假酒店首席財務官逾10年，去年1月出任行政總裁。皇冠度假酒店旗下位於澳洲墨爾本及珀斯的賭場近年屢被指涉及非法活動，包括向中國賭客提供旅費資助以吸引其赴澳洲豪賭，疑與有組織罪案有關，而被指涉洗黑錢指控的貴賓帳戶正是由巴頓負責管理。新南威爾士省獨立酒類及博彩管理局2019年起就皇冠度假酒店涉及犯罪活動的指控展開調查，調查專員、前新南威爾士省最高法院法官伯金（Patricia Bergin）上周發表調查報告，指摘犯罪集團人員滲透皇冠度假酒店的賭場，而集團亦涉違反多項博彩法例協助洗黑錢，與犯罪組織相關人員建立商業關係，令員工承受被外國司法機構拘留的風險（中國之前曾拘捕近20名集團員工）等，批評公司最大股東、澳洲富豪帕克（James Packer）的操守對公司構成嚴重影響。

報告又狠批巴頓涉在2019年的股東大會上誤導股東，宣稱公司與帕克的投資顧問公司Consolidated Media Holdings有共享相關資訊，但實質有關資料屬保密，去年就調查作供時又宣稱尚未調查涉洗錢的帳戶，且對集團在墨爾本的賭場設有公費旅遊賭博營運者專用的現金兌換櫃台多年不知情，無視其洗錢風險，反映其嚴重缺乏判斷力，未達獲發賭場執業牌照營運標準。報告提到，以目前狀况，公司並不適合獲批在悉尼開設新賭場，並必須徹底改革，包括撤換管理團隊。

報告出爐後，獲提名為董事的帕克，以及董事德梅特里奥（Andrew Demetriou）、約翰斯頓（Michael Johnston）及賈蘭（Guy Jalland）已先後辭職。集團主席庫南發表聲明，稱公司正採取重大措施，改善公司管治、承諾與文化，亦與新南威爾士省獨立酒類及博彩管理局，以及維多利亞省及西澳洲省的監管部門合作，推動公司改革。

（BBC/澳洲廣播公司/彭博社）