敏昂萊致函巴育 惹行「泰國模式」揣測

軍方修憲全面掌控國會

歷史上，泰國和緬甸曾經長期敵對，但近十年來兩國軍方保持密切關係。巴育上周在首相府向記者證實，收到敏昂萊一封6頁長的信件，敏昂萊在信中請求巴育支持緬甸民主。一名派駐緬甸多年的高級外交官向BBC表示，他每次與敏昂萊碰面時，對方總是堅持軍方的職責是「保護民主體制」。

外交官：敏昂萊自詡「保護民主」

該名外交官稱，從緬甸軍方的角度看，軍方可能真的認為昂山素姬領導的「全國民主聯盟」（NLD ）在去年大選中舞弊、該國民主制度存在違規行為，因此軍方必須介入，且軍方認為他們已按憲法行事，其他國家應該理解，他們甚至不認為自己在發動政變。

BBC分析指出，泰國或成為緬甸軍方的模仿對象。泰國軍方於2014年發動政變，推翻前首相他信胞妹、時任首相英祿領導的民選政府，泰國軍方其後修改憲法，軍方能完全掌控上議院全數250席，用作制衡民選的下議院。軍方亦重新設計選舉制度，確保英祿領導的為泰黨這類非親軍方政黨在下議院取得較少議席。緬甸的軍政府有可能採取同樣手段。

（BBC/路透社）