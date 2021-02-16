緬軍打壓升級 阻執法最高囚20年 昂山素姬延長拘留 聯國專員轟軍方向國民宣戰

緬甸軍方本月1日發動政變推翻民選政府，並軟禁國務資政昂山素姬及總統溫敏等人，當局指控昂山素姬持有非法進口的無線電對講機，違反進出口法，若罪成最高可判囚3年。昂山素姬的拘留期限原定周一屆滿，不過她的代表律師金蒙紹（Khin Maung Zaw）周一在首都內比都向記者表示，昂山素姬被延長拘留至周三，估計屆時昂山素姬將會透過視像方式應訊。

仰光等市再現示威 曼德勒傳槍聲

緬甸多個城市周一繼續有民眾示威，其中在仰光，當局加派士兵部署，當地地標蘇雷塔（Sule Pagoda）附近出現10多輛警車和4輛水炮車，亦有示威者在央行和中國大使館外和平聚集。數百名示威者在央行外舉起標語，呼籲職員加入公民抗命運動，反對軍事政變。當地媒體報道，大批民眾聚集在首都內比都，許多人舉起昂山素姬的照片，上面寫着「我們要領袖」字句。這是緬甸連續第10天有民眾上街示威，抗議軍方發動政變。

軍方周日在多個城市調動軍車及增派軍人駐守街頭，周一凌晨一度封網8小時，惹起外界憂慮或有清場鎮壓軍事行動。美國駐緬大使館一度敦促在緬國民尋找安全地方躲避。緬甸軍方周日更頒布刑法修正案，任何人煽動對政府或軍隊仇恨，或阻礙安全部隊執行工作，將面臨最高20年的監禁。另外，周日示威中，北部克欽邦的城市密支那（Myitkyina）有軍人向示威人群發射催淚彈及開槍，未知受傷人數，最少5名在現場採訪的記者被捕。緬甸電訊商昨日通知用戶，指將於周二凌晨1時至早上6時斷網。這是自軍事政變以來第四度斷網。社交網絡和路透社照片顯示，曼德勒昨有警員在街頭拘捕民眾，部分警員持有槍械和丫叉。當地傳媒報道，警方昨於曼德勒向示威民眾發射橡膠子彈，又向民居開槍、拘捕多人。法新社報道，仰光有民眾自組夜間巡邏隊，防範軍警拘捕行動，以及有指當局早前刻意特赦釋放的流氓罪犯生事。

英美歐盟大使聯合促軍方克制

美國、英國及歐盟的駐緬甸大使發表聯合聲明，敦促緬甸軍方克制，不要傷害平民。聯合國緬甸人權問題新任特別報告員安德魯斯（Thomas Andrews）形容，緬甸軍方的行為是「向國民宣戰」。聯合國秘書長古特雷斯的發言人則要求緬甸軍方緊急允許聯合國緬甸特使、瑞士外交官柏其納（Christine Schraner Burgener）赴緬甸評估局勢。

（路透社/法新社/BBC）