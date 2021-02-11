3‧11餘震7.3級 福島受創150傷

雨雪夾擊 一周內有強震風險

今次地震再令3‧11大地震災區福島縣等地受災，日本放送協會統計，東北及關東地區截至昨晚共有9個縣最少150人在地震中受傷，主要是地震時跌倒，或因跌落的雜物及碎玻璃受傷，暫未有死亡或失蹤報告。最少184幢住宅及學校等建築物受損，福鳥及宮城均曾發生火災，火勢已受控。另外東北、上越、北陸及東海道新幹線部分路段因停電或路軌受損等暫時停運，估計最快要10天後才能全面恢復正常服務。

部分地區斷水 居民排隊取水

東京電力公司公布，福島第一核電站5號及6號反應堆的乏燃料池有核廢水外溢，但並未發現輻射監測數據異常。東北地區最少10個火力發電機組一度暫停發電，另各地核電站均無異常。震後當地近百萬戶一度停電，至昨晨大部分地區已恢復供電，不過福島及宮城縣部分地區供水仍完全中斷，陸上自衛隊派員以水車協助供水，大批居民帶同塑膠容器輪候。

不少民眾在社交網站發表影片及照片，顯示商店、住宅等地雜物散落一地，民眾尖叫走避。在岩手縣經營酒吧的星野向路透社稱，本期望在周一（15日）新冠疫情禁令解除後重新開業，未料地震令酒吧受損，她又稱地震令她想起10年前3‧11大地震的情景，全身不停顫抖，慌張得不知要到何處避難。亦有居民稱今次地震與10年前的強震相比較弱，震動停止後大致可如常生活。

3‧11倖存者猶有餘悸 慌張顫抖

氣象廳官員表示，地震可能是3‧11大地震的餘震，由於震級高、震源深，造成廣泛地區強烈晃動，東京亦明顯感受晃動。首相菅義偉昨舉行閣僚會議，商討應對對策，稱將與地方政府緊密合作救災。

東京大學地震研究所教授古村孝志表示，地震相信是太平洋板塊內部受壓斷裂引起，因震源較深、沒有大幅改變海底地形而沒有引發海嘯，但震動傳播範圍較廣，搖晃幅度亦較強烈。京都大學地殼研究專家西村卓也則指出，這類板塊活動引起的地震搖晃周期短，在斷續強烈搖晃下住宅容易受損，必須提防餘震災害。

（NHK/讀賣新聞/路透社/朝日新聞）