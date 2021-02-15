新西蘭本地感染 半年首再封城

全國確診累計逾2300宗

由周日午夜11時59分起，奧克蘭將進入防疫最高級別的第3級，為期3天，其間當地170萬民眾除購買必需品及工作外應留在家中，售賣非必需品的商店要暫時停業，學校亦將關閉。奧克蘭邊境亦會設路障限制出入。該國其他地區亦將提升警戒級別至第二級，大型聚會將受限，乘搭公共交通工具時必須戴口罩。有關措施將每24小時檢討一次。阿德恩稱，目前傳播力更高的新冠病毒株正在境外肆虐，除了繼續加強邊境檢疫外，當局有必要「及早並強硬地」對疫情採取防範措施，以免疫情重臨。

新西蘭累計感染個案逾2300宗，當中25人死亡。奧克蘭南部一個三口家庭周日確診令當局大為緊張。衛生部總幹事布盧姆菲爾德（Ashley Bloomfield）稱，該家庭的母親在全球最大規模航空餐飲供應商LSG Sky Chefs洗衣部任職，父親為商人，女兒就讀高中，他們出現病徵後已自我隔離。當局正為該家庭的密切接觸者做檢測，並追蹤其感染途徑，正假設他們受變種病毒株感染展開調查。

（BBC/衛報）