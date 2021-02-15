牛津疫苗展兒童臨牀測試 創先河

南非重開跨境公路 需示陰性證明

今次測試將以300名6至17歲兒童及青少年為對象，其中240名受試者會接種疫苗，其餘則接種用作對照的腦炎疫苗，以確認新冠疫苗對觸發兒童免疫反應的效果。牛津大學疫苗測試首席研究員、兒童感染病學專家波蘭德（Andrew Pollard）指出，雖然現有證據顯示大部分兒童相對受新冠病毒影響較微，重症亦較罕見，但重要的是確認疫苗可安全讓兒童建立免疫力，讓他們可能受惠，研究亦有助了解如何防範兒童感染。目前牛津—阿斯利康新冠疫苗只允許16歲以上人士接種，而輝瑞—BioNTech的疫苗只獲准為18歲或以上人士接種。

另外，南非內閣上周六（13日）在會議決定該國周一（15日）將重新開放20條跨境公路，但所有過境者必須提供最近的新冠病毒檢測陰性證明。南非政府上月11日起為防止新冠疫情擴散而關閉了這些公路。截至上周六凌晨，非洲累計確診新冠病例約373萬宗，累計9.8萬人死。其中南非累計確診病例超148萬例，累計死亡逾4.7萬例。

（BBC/衛報/新華社）