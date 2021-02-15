緬甸多市軍車動員 美使館預警軍事行動促躲避

克欽邦警開槍驅散示威

數以萬計緬甸人昨（14日）連續第9日在各地示威，例如有工程系學生穿白衫在仰光市內遊行，要求釋放國務資政昂山素姬，巴士車隊則響按慢駛抗議；在首都內比、東南部臨海的土瓦（Dawei）及最北克欽邦的韋莫（Waimaw）等地都有集會遊行。路透社報道，克欽邦警察昨日開槍驅散示威。

另有一批社運人士成為軍方的通緝目標，包括曾被囚禁多年的1988年民主運動學生領袖敏哥奈（Min Ko Naing）等7人。警方周日還透過官媒警告民眾不得協助窩藏「通緝犯」，否則會被問罪。此外，軍方上周六（13日）宣布軍隊及警察毋須申請法庭批准便能搜查私有財產、延長未經審訊的拘押疑犯時間及監控民間通訊。

軍方修例准延拘押時間 監控通訊

國防軍總司令敏昂萊簽令，使安全部隊毋須請得法庭命令，就能拘扣疑犯超過24小時，也能闖進私人物業搜查私人財產及逮捕，且毋須申請而隨意監視、監聽任何通訊內容等。外界質疑修訂是更嚴厲鎮壓的先兆。倡導言論自由的仰光組織「聲音」（Athan）總幹事貌桑卡（Maung Saung Kha）說人們的權益可被隨時侵犯和被捕，不再感安全。

（法新社/路透社/彭博社/衛報）