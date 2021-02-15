華爾街：特朗普曼哈頓物業涉騙貸被查

【明報專訊】《華爾街日報》引述知情人士報道，紐約檢察部門正調查前總統特朗普在曼哈頓部分物業涉及的財務往來是否涉詐騙，當中包括審查位於曼哈頓第五大道的特朗普大廈（Trump Tower）、哥倫布圓環的44層特朗普國際酒店大廈，以及公寓特朗普廣場（Trump Plaza）等所獲得的貸款。
特朗普下屬兒子任職信託公司
知情人士披露，特朗普集團被紐約檢察部門審查的貸款，均由一家不動產投資信託公司Ladder Capital Corp（LADR）的子公司所提供。根據紀錄，自2012年以來LADR已向特朗普提供了超過2.8億美元（約22億港元）的貸款，用於購買曼哈頓的4幢建築物，但部分物業疑涉高估價值以獲較高額貸款。特朗普集團的財務總監魏塞爾柏（Allen Weisselberg）的兒子正是在LADR任職，但他沒有被指控犯任何錯誤。
特朗普大廈的貸款將於2022年到期，其他貸款亦將於未來數年到期。特朗普曾形容相關調查是由民主黨的曼哈頓地方檢察官萬斯（Cyrus Vance Jr）領導的「獵巫行動」。萬斯在法庭文件中表示，正針對特朗普集團及其職員涉嫌的保險和銀行欺詐行為作調查，調查範圍廣泛。曼哈頓地區檢察官辦公室拒絕置評。