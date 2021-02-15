華爾街：特朗普曼哈頓物業涉騙貸被查

特朗普下屬兒子任職信託公司

知情人士披露，特朗普集團被紐約檢察部門審查的貸款，均由一家不動產投資信託公司Ladder Capital Corp（LADR）的子公司所提供。根據紀錄，自2012年以來LADR已向特朗普提供了超過2.8億美元（約22億港元）的貸款，用於購買曼哈頓的4幢建築物，但部分物業疑涉高估價值以獲較高額貸款。特朗普集團的財務總監魏塞爾柏（Allen Weisselberg）的兒子正是在LADR任職，但他沒有被指控犯任何錯誤。

特朗普大廈的貸款將於2022年到期，其他貸款亦將於未來數年到期。特朗普曾形容相關調查是由民主黨的曼哈頓地方檢察官萬斯（Cyrus Vance Jr）領導的「獵巫行動」。萬斯在法庭文件中表示，正針對特朗普集團及其職員涉嫌的保險和銀行欺詐行為作調查，調查範圍廣泛。曼哈頓地區檢察官辦公室拒絕置評。

（華爾街日報）

（彈劾聆訊）