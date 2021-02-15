稱「難辭其咎」卻投無罪票 麥康奈爾被批

在彈劾案表決中，有43名參議員投下無罪票，包括參議院共和黨領袖麥康奈爾。麥康奈爾事後表示，特朗普要對衝擊國會事件負起「實際上和道德上的責任」，當日闖入國會大樓的群眾相信是受特朗普因大選落敗而作出的不實言論唆使而行動。不過麥康奈爾解釋，自己投無罪票是因為特朗普已卸任總統，判他有罪「不合憲」。他暗示特朗普仍可能因個人行為面臨刑事起訴，「特朗普現在身為平民，仍可能為他在任內所做的一切負有法律責任，他還沒有完全脫身」。

佩洛西斥共和黨議員懦弱

眾議院議長佩洛西指摘投無罪票的參議員都是「一群懦弱的共和黨人」。她指出，眾議院上月13日通過對特朗普的彈劾議案時，特朗普仍在白宮，當時是麥康奈爾反對讓參議院提早開會舉行彈劾聆訊。她發聲明稱：「是麥康奈爾決定讓參院繼續休會，讓參院無法收取彈劾條款，這卻成了他不投贊成票將特朗普定罪的理由，真是可悲。」

（CNN/中央社/法新社）

（彈劾聆訊）