Google向法媒聯盟付6億版權費

Google早前與代表121間新聞機構的APIG達成和解協議，但沒公開具體版權費金額。路透社前日（12日）取得兩份文件，第一份框架協議文件顯示，Google承諾未來3年每年向這些全國和地方新聞機構付2200萬美元（約1.7億港元）版權費；第二份和解協議文件顯示，Google同意付1000萬美元（約7800萬港元），換取這些出版商未來3年不就版權問題控告Google。這些出版商則會參與Google新推出的新聞平台Google News Showcase，該平台讓新聞機構向用戶提供付費內容。

部分機構不滿協議欠透明

每間新聞機構必須與Google簽署一份授權協議，文件顯示Google向他們支付的金額並不相同，由大報《世界報》獲得的130萬美元到地方出版商La Voix de La Haute Marne的13,741美元不等。路透社引述消息人士報道，部分機構不滿協議欠透明度及不公平，因為Google拒絕交代轉載新聞所賺得的利潤。

Google轉載新聞受到多國要求向傳媒付款的壓力，澳洲議員已草擬立法要求Google及facebook向傳媒付費，Google則威脅停止在澳洲提供搜尋服務。西班牙和德國的傳媒亦有類似要求。

（路透社）