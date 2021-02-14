紐約州長涉瞞護理院染疫死亡數 調查指「報細數」五成 州秘書：為避特朗普狙擊

傳媒公開官員議員會議錄音

紐約州政府官員上周三（10日）與部分民主黨議員舉行長兩小時的視像會議，《紐約郵報》從州長科莫一名高級助手那裡取得當日的會議錄音，並於上周四（11日）發表報道，州長辦公室翌日也公開會議文本證實。

在會上，州長秘書德羅莎（Melissa DeRosa）為州政府去年8月拒絕就議員們要求提交護理院新冠死者人數，向議員道歉。她表示，那是唯恐那數字被聯邦檢察官用來攻擊他們，指當時總統特朗普在twitter狙擊他們「殺死護理院的人」，使事件化為「一個大大的政治球」。她說：「我們不確定要交什麼給司法部或你們（議員）……基本上，我們凍結了（真實數目）。」德羅莎又稱，在新冠疫情高峰期間，州政府衛生部門忙於控疫下，不可能核實大量數據。

跨黨州議員促調查

紐約州檢察長詹姆斯（Letitia James）上月28日發表調查報告，指摘州政府沒有計算那些長期入住護養設施、但在醫院病逝的新冠患者，「報細數」達50%。2月3日，紐約高等法院法官命令該州衛生部公開入住護養設施人士感染新冠病毒死亡的人數。按2月11日數據，紐約州累計有逾1.2萬名護理院等長期療養人士死於新冠病毒。

十幾名兩黨州參議員籲剝奪於疫情之初賦予科莫的控疫緊急權力，並調查事件。該州參議院共和黨領袖奧爾特（Robert Ortt）表示，無論科莫辦公室是否蓄意向公眾、立法機關隱瞞，他們皆已妨礙司法和干預聯邦調查，絕對是玩忽職守、違反公職誠信，涉事者全該問責。

（彭博社/路透社/美國廣播公司）

（抗疫新階段）