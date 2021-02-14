德拉吉擔任意大利總理

部分關鍵職位由技術官員出任

意大利活力黨上月13日因不滿總理孔特的執政表現而退出執政聯盟，令執政聯盟在參議院失去多數議席優勢，孔特上月26日向總統馬塔雷拉請辭，本月3日，馬塔雷拉授權德拉吉組建新政府。經過一周磋商後，德拉吉獲民粹政黨五星運動、中間偏左的民主黨及意大利活力黨等不同政治光譜的主要政黨支持後，前日（12日）組成新政府。

新內閣由無黨派技術官員和主要政黨政客組成，除了五星運動黨領袖之一的迪馬約留任外長、現任衛生部長斯佩蘭扎續任外，右派聯盟黨副黨魁焦爾杰蒂出任工業部長、民主黨的奧蘭多任勞動部長。不過，一些關鍵職位由無黨派的技術官員出任，包括央行副行長佛朗哥獲任經濟部長、物理學家兼資訊科技專家欽戈拉尼擔任新成立的綠色轉型部長。

73歲的德拉吉2011年至2019年任歐洲央行行長，任內致力解決歐元區債務危機。意大利受新冠疫情重挫，去年實施嚴格封鎖措施，使得這個歐元區第三大經濟體陷入二戰以來最嚴重衰退，去年經濟萎縮了8.9%。

（法新社/路透社/中央社）