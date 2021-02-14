中俄施壓 聯國人權理事會弱化緬甸聲明

刪加強特別報告員權力字眼

聯合國人權理事會應英國及歐盟提請，前日召開會議，全體47個成員一致採納決議案，內容包括呼籲緬軍釋放國務資政昂山素姬、總統溫敏等所有「被任意拘留」人士、尊重和平集會權利、避免對人民濫用武力、恢復民選政府和撤銷通訊網絡限制等。不過，決議案刪除了「增加援助、資源、專門技術」以加強聯合國緬甸人權問題新任特別報告員安德魯斯（Thomas Andrews）的審查權力，以及約束緬軍的強硬要求。聯合國人權理事會沒有制裁權力，但可以作政治施壓。安德魯斯上周五催促聯合國安理會考慮對緬甸實施軍火禁運、強制執行制裁等措施。中國和俄羅斯等國縱沒有投反對票，但堅稱緬甸政變屬「內政」。

社區有人被捕 民衆即敲鍋抗議

另外，緬甸民眾昨連續第8天分別在首都內比都、最大城市仰光和第二大城市曼德勒等地遊行或集會。仰光的示威者還舉起「停止夜間綁架」的標語，譴責軍事政府連日漏夜展開拘捕行動。緬甸軍方自2月1日政變以來，已拘押了逾350名政府、政黨及參與公民抗命運動者等，逮捕行動通常在深夜進行。

一些仰光民眾遂通過facebook組織社區小組，既會對逮捕流言向民眾示警，又會在知道有人被捕後，即以暗語號召民眾前往被捕者所在的建築物外，仿傳統驅鬼做法敲擊煮食器具。一名店主對法新社說：「我們雖然不會知道誰會被帶走，可是一旦聽到聲響，我們就會聯同鄰居出去。即使他們開槍，我們都不怕。」

被捕選委會官員遭逼寫「舞弊情况」

《衛報》則報道，軍方為了去年11月大選舞弊的指控，近兩日對聯邦選舉委員會官員展開第二輪拘捕，協助調查軍方提出的選舉舞弊指控，涉及約20人。有匿名選委員高層說，他們倘肯筆錄「舞弊」事件，扣留期間就可獲飲食等善待。當局亦已落案起訴7名在社交平台發表評論的名人，指他們威脅國家穩定。

（路透社/中新社/法新社/衛報）