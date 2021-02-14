分析：民主黨盼藉彈劾動搖共和黨支持

民主黨檢控幹事在兩天的陳辭中，播出大量國會山莊騷亂的影片，以描繪特朗普是一名長期姑息右翼極端主義的總統，甚至鼓勵支持者闖入國會。弗吉尼亞大學政治中心主任薩巴托（Larry Sabato）說：「這是我見過最具說服力的陳述之一。若這是一個公正的陪審團，我們會押注判定有罪。」雖然幾乎不可能有17名共和黨參議員倒戈將特朗普定罪，但薩巴托預計，審訊過後民意會改變，「共和黨部分人也許首次看到這人（特朗普）是一個災難，若他們容許他捲土重來，他們將被他拖累」。

民主黨策略師馬什（Mary Anne Marsh）認同薩巴托的看法，「這裏有兩個法院，一個是美國參議院，一個是民意法院」，「這個國家的獨立選民已不接受特朗普，不接受1月6日發生的事，並將不接受任何捍衛他的人」。

民調：撐特朗普再參選選民減

縱使特朗普仍得到共和黨右翼基本盤支持，但逐漸失去溫和派共和黨人力挺。這些選民中有一大部分人在去年的大選中捨棄共和黨，令特朗普失去白宮，也讓民主黨在參議院關鍵戰場中勝出。在拜登就職後，共和黨民調機構Echelon Insights進行的調查顯示，45%共和黨選民及傾向共和黨的獨立選民希望特朗普在2024年再競選總統，較去年12月、即1月6日國會騷亂前大跌20個百分點。

（金融時報/華盛頓郵報）