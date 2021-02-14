特朗普律師團隊花3小時辯護 原預計今表決 美參院召證人作供 彈劾難速決

參議院於美東時間昨日上午10時（香港時間昨晚11時）恢復聆訊，其間全部50名民主黨人和5名共和黨人投票支持傳召證人。外界原本預期雙方都不會傳召證人，在通過決定後，參議院會堂一度出現混亂，領袖們要呼籲議員冷靜。

律師：彈劾是「憲法上的封殺文化」

在上周五彈劾聆訊的第四天，特朗普律師團隊只用了3個多小時辯護，相比下眾議院檢控幹事用了13小時。辯方抽出民主黨人在演說提及「戰鬥」（fight）一詞的片段，與特朗普過去強調「法律與秩序」的片段並列。

辯方律師范德費恩（Michael van der Veen）稱，特朗普在騷亂前促支持者「拚命戰鬥」（fight like hell）只是「普通政治言論」，受憲法保護，斥今次彈劾是民主黨的政治報復和「憲法上的封殺文化」。

范德費恩聲稱，騷亂是由「不同派別和政治信念的極端主義」組織預先策劃，包括極左組織Antifa，「你無法煽動已準備發生的事」。惟聯邦調查局（FBI）高級官員上月初已表示，沒迹象表明Antifa成員偽裝成特朗普支持者。范德費恩批控方忽略特朗普曾發文促支持者保持和平，並強調他有合法權利質疑選舉結果。

特朗普被質疑罔顧彭斯安危 律師否認

國會山莊騷亂時，有示威者曾高叫「吊死（副總統）彭斯」等口號，彭斯要從參議院緊急撤離。共和黨參議員羅姆尼向控辯雙方提問，特朗普當日下午發文批評彭斯「沒勇氣做應做的事」時，是否得知對方正陷入危險。范德費恩稱特朗普「從未得知副總統身處危險之中」。

另一共和黨參議員卡西迪（Bill Cassidy）指，新任參議員圖貝維爾（Tommy Tuberville）上周受訪時，稱騷亂期間曾與特朗普通話，提到彭斯正在撤離。卡西迪問到，特朗普的帖文是否反映他不關心彭斯陷入危險時，范德費恩否認指控。

料最終無罪 仍恐官司纏身

若要將特朗普定罪，至少要有17名共和黨參議員倒戈，但大多共和黨人表明認為對已卸任總統展開彈劾聆訊違憲，外界普遍預期特朗普將獲判無罪。但即使特朗普過得到彈劾聆訊一關，未來仍可能面對連串調查。喬治亞州調查員上周表示，正調查特朗普涉要求州務卿拉芬斯珀格「找出」足夠票數推翻大選結果一事，富爾頓縣檢察官上周四稱，調查範圍超出早前傳媒披露的電話錄音。另外，據報至少3個單位正調查特朗普2017年就職委員會的籌款和開支問題。

特朗普的個人業務亦不例外，其前私人律師科恩（Michael Cohen）前年在國會作證時，曾提到特朗普集團涉虛報資產價值以減少物業稅，觸發多項調查，紐約州檢察總長辦公室正就該集團的財政展開民事調查，紐約曼哈頓區檢察官亦正就同一問題進行刑事調查。

（CNN/彭博社/華盛頓郵報/BBC）