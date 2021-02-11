聯國文件：朝鮮黑客盜25億元助研核武

疫下停出口 入侵虛擬兌幣所

這份報告由聯合國朝鮮問題專家小組撰寫，內容包括從聯合國成員、情報機構、傳媒和脫北者蒐集得來的資訊。煤炭向來是朝鮮最有價值的出口之一，但自2020年7月起就暫停出口，估計是為防止新冠病毒病例湧入朝鮮而中斷與外界的聯繫，包括幾乎切斷所有與中國的貿易，再加上風災及制裁措施，朝鮮去年經濟受重創。專家認為朝鮮進一步依賴黑客賺取收入，而為應付核武與導彈研發開支，與朝鮮有關的黑客持續入侵金融機構和虛擬貨幣兌換所，以偷取資金。報告稱，「根據一個成員國數據，朝鮮由2019年至去年11月估計盜取約3.16億美元的虛擬資產」。

消息：朝鮮伙伊朗研長程導彈

朝鮮去年雖未有核試或試射導彈，但曾宣布準備測試和生產新的彈道導彈彈頭，及研發戰略核武器。2018年朝鮮曾炸毁豐溪里核試場的隧道，作為停止核試證明，但有聯合國成員向專家稱現場仍有人員部署，顯示核試場未被廢棄。報告又引述不具名國家消息，指朝鮮與伊朗在長程導彈研發項目重新合作，包括交易開發這些武器所需的關鍵組件，最近一次的付運是在去年。

（CNN/路透社/法新社）