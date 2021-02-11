緬中槍少女腦死亡 示威不息公僕加入

緬甸昨再有民眾上街示威，反對軍事政變和促請軍方釋放國務資政昂山素姬等領袖。數百名公務員在內比都遊行，支持由醫護人員發起的不合作運動。青年領袖澤諾（Esther Ze Naw）說：「我們不能保持沉默。若我們和平抗議也會流血，那麼若我們讓他們（軍方）接管國家，就會有更多類似事件事生。」

中槍少女身分曝光 生日前兩天出事

在周二（9日）示威期間，一名女示威者懷疑被實彈擊中頭部，她當時戴着的電單車頭盔上也出現疑似彈孔。醫生稱她情况危殆，恐怕沒有生還希望。英國廣播公司（BBC）報道，根據美國人權組織「人權觀察」發表的報告顯示，一名不具名的醫院醫生稱，女子的大腦功能嚴重喪失，又指其傷口與實彈造成的基本一致，一顆金屬子彈射入她右耳後面，在同一示威現場受傷的另一名男子也有類似傷勢。人權組織Fortify Rights報告引述一名醫生的說法，稱該名女子因「頭部致命的槍傷」導致腦死亡。

美警告軍方重大後果 歐盟擬制裁

路透社報道，頭部中槍的是19歲（緬甸傳媒稱20歲）雜貨店工人Mya Thwate Thwate Khaing，周四本來是她生日。家人稱，她周二不顧危險和勸阻，和姊妹由附近村莊前往內比都示威，不幸中槍。

美國國務院表示，緬甸局勢是華府優先考慮事項，正檢視美國對緬甸的援助，確保為政變負責的人面臨「重大後果」。聯合國則呼籲緬甸軍方尊重人民的和平集會權利。歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）周二表示，歐盟可能對緬甸軍方實施新的制裁。

（路透社/法新社/BBC）