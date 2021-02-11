「厭女」言論風波 議員白衣白花抗議森喜朗

2000年代初曾擔任首相的森喜朗日前發表「理事會多女性的話，將『說個不停』很花時間」等言論，惹輿論炮轟。在周二的眾議院會議，多名在野黨女議員穿上象徵20世紀初女性爭取參政權的白衣，男議員則在胸前戴白花，以表不滿。在野黨立憲民主黨、共產黨和國民民主黨昨一致要求森喜朗辭職。

森喜朗的言論亦惹民間反彈，日本放送協會（NHK）報道，已有逾500名奧運義工退出。截至周三，東京都自行招募的義工當中最少有126人退出，亦收到逾1600宗投訴，小池表示作為主辦城市首長對此非常遺憾。

義工辭職 贊助商不滿

共同社報道，四方會談最初提議在下周三舉行，但因應森喜朗言論帶來的影響，會談日程將再作調整。國際奧委會上周曾稱森喜朗已就言論道歉，認為問題已解決。惟隨着批評聲音不斷，該會周二再發表相對強硬的聲明，稱森喜朗的言論「完全不恰當」，有違國際奧委會的公約和改革。

今次風波亦蔓延到商界，NHK訪問國內70間東奧贊助商，在有回應的54間贊助商中，36間認為森喜朗的言論不可接受、有違奧運精神等，亦有22間表示收到顧客投訴，希望企業停止贊助或強烈要求森喜朗辭職。多間贊助商近日相繼公開批評森喜朗，包括豐田汽車、JR東日本和日本生命等。

（NHK/共同社/朝日新聞）