「厭女」言論風波 議員白衣白花抗議森喜朗

【明報專訊】日本東京奧組委主席森喜朗（圖）涉歧視女性的風波持續發酵，多名在野黨議員周二（9日）開會時穿白衣或戴白花抗議，要求森喜朗辭職，逾500名奧運義工亦辭職抗議。共同社報道，國際奧委會主席巴赫、森喜朗、東京都知事小池百合子和日本奧運大臣橋本聖子原定下周三舉行四方會談，確認各方工作進度，但因應今次風波，會談日程將作調整。小池昨日表明不會出席四方會談。森喜朗的言論在民間以至商界均引起反彈，東奧最大贊助商之一的豐田汽車昨開腔，稱對其言論感遺憾。
2000年代初曾擔任首相的森喜朗日前發表「理事會多女性的話，將『說個不停』很花時間」等言論，惹輿論炮轟。在周二的眾議院會議，多名在野黨女議員穿上象徵20世紀初女性爭取參政權的白衣，男議員則在胸前戴白花，以表不滿。在野黨立憲民主黨、共產黨和國民民主黨昨一致要求森喜朗辭職。
森喜朗的言論亦惹民間反彈，日本放送協會（NHK）報道，已有逾500名奧運義工退出。截至周三，東京都自行招募的義工當中最少有126人退出，亦收到逾1600宗投訴，小池表示作為主辦城市首長對此非常遺憾。
義工辭職 贊助商不滿
共同社報道，四方會談最初提議在下周三舉行，但因應森喜朗言論帶來的影響，會談日程將再作調整。國際奧委會上周曾稱森喜朗已就言論道歉，認為問題已解決。惟隨着批評聲音不斷，該會周二再發表相對強硬的聲明，稱森喜朗的言論「完全不恰當」，有違國際奧委會的公約和改革。
今次風波亦蔓延到商界，NHK訪問國內70間東奧贊助商，在有回應的54間贊助商中，36間認為森喜朗的言論不可接受、有違奧運精神等，亦有22間表示收到顧客投訴，希望企業停止贊助或強烈要求森喜朗辭職。多間贊助商近日相繼公開批評森喜朗，包括豐田汽車、JR東日本和日本生命等。