主控哽咽陳辭：騷亂當日「家人以為會死」

稱同事受驚 紛致電親人道別

拉斯金的25歲兒子去年除夕自殺，1月6日是拉斯金首天復工。他憶述在騷亂前，兩黨議員均向他予以慰問，令他感覺到「從痛苦中解脫」。當日其24歲幼女塔比莎（Tabitha）和長女的丈夫與他一同前往國會，雖然得知有示威，但他仍相信國會大樓安全。兩人看過他的演說後，就回到同樣代表馬里蘭州、眾議院民主黨領袖霍耶（Steny Hoyer）的辦公室。

「一生捍衛」 悲見暴徒持國旗杆毆警

不久後，示威者闖進國會大樓，他無法立即與家人會合。他稱看到身邊受驚的同事，紛紛致電親人說再見，又憶述有國會議員除下徽章，以免被識別。在示威者企圖闖入時，「敲打大門的聲音就像攻城槌般，是我有生以來聽過最難以忘記的聲音」。他稱與此同時，其「孩子躲在桌子底下，留下他們以為是最後的短訊，並打電話小聲說再見，他們以為自己會死」。最終他們都沒受傷，拉斯金稱會合後擁抱塔比莎，並承諾下次帶她到國會時情况會不同，塔比莎卻說「不再想回到國會大樓」。拉斯金語畢不禁落淚，講台下亦有部分人擦眼淚。

拉斯金隨後描述當日見到最殘酷的畫面，包括目擊有人用旗杆毆打一名倒下的警員，而旗杆仍懸掛着美國國旗，「一面他一生都在捍衛的旗幟」。他在總結時再度擦眼淚，說：「這不應是美國的未來，我們不能讓總統煽動和動員暴力去針對政府和機構，只因他們拒絕接受在美國憲法庇護下的人民意願。」

（法新社/紐約時報/Politico）

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