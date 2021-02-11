特朗普惱律師表現不濟 「幾乎尖叫」 彈劾案參院首天聆訊 不滿陳辭乏力雜亂無章

參議員在首天聆訊先辯論對已卸任總統展開彈劾審訊是否合憲，在6名共和黨議員倒戈下，結果以56票對44票確認審訊合憲，代表可推進審訊程序。但這表決結果顯示特朗普最終被判有罪的可能性很低，因要定其罪需要最少17名共和黨參議員倒戈。

主控：沒「一月例外」放生總統做法

擔任首席檢控幹事的民主黨眾議員拉斯金（Jamie Raskin）周二在參院播出上月6日國會山莊騷亂的10分鐘影片，當中包括特朗普鼓勵支持者「拚命戰鬥」的演說片段。拉斯金稱，「這是嚴重罪行和不檢行為。若這也不算是可被彈劾的罪行，那就沒有可彈劾的罪了。」他又指摘特朗普律師試圖製造「一月例外」（January exception）的情况，即認為總統在任期最後數周即使犯下可被彈劾的罪行，也不會受罰。

接着由特朗普兩名代表律師卡斯托（Bruce Castor）和舍恩（David Schoen）陳辭，美國有線新聞網絡（CNN）引述消息人士報道，兩人最後一刻才決定交換發言次序，改由卡斯托先陳述。卡斯托向參議院表示，律師團改變計劃是因為認為「拉斯金陳述得很好」。消息人士稱，卡斯托沒有抓住特朗普一方主張「彈劾卸任總統違憲」的核心論點，令身在佛州海湖莊園的特朗普幾乎大叫出來。

傳媒形容卡斯托的陳辭欠缺重點及迂迴曲折，他開首花了許多時間讚揚參議員是「愛國者」，說了20分鐘仍未直接談到特朗普1月6日的行為及駁斥審訊合憲的問題。他甚至列舉了無關聯的例子，例如前總統奧巴馬政府的司法部長霍爾德（Eric Holder）也應被彈劾等，最後亦作出「古怪」總結，稱若彈劾的指控屬實，「他卸任後，你可拘捕他……司法部知道如何對待這些人，但迄今我們沒看到任何這方面的行動出現」。之後舍恩的發言則尖銳得多，炮轟民主黨真正目的是想以憲法之名禁止特朗普再參選，是對憲法的冒犯。他又舉起《毛澤東語錄》，將彈劾特朗普或否定他權利的人，與專制政權相提並論。

特朗普一名高級顧問堅稱，卡斯托的表現是刻意安排的策略，試圖令之前控方的激動陳辭降溫，然後由舍恩質疑彈劾審判違憲。

共和黨人斥沒扣緊違憲爭議

不過，就連一些共和黨人也對卡斯托的表現感不滿。得州共和黨參議員科寧（John Cornyn）說：「我認為特朗普第一個律師只是不停絮絮叨叨，沒有真正着墨違憲爭議……我見過許多律師及陳述，這個辯護團隊不是我見過最好的。」在周二倒戈、投票支持審訊合憲的共和黨參議員卡西迪（Bill Cassidy）認為，「眾議院檢控幹事很專注，很有條理，提出令人信服的論點」，相比之下，「特朗普的團隊雜亂無章」。

CNN引述消息人士指出，不能將今次的辯護律師與特朗普2019年首次彈劾案的團隊相比，他們「經驗水平不同」。首次彈劾案的律師被視為「星級辯護團隊」，當中包括1990年代末在克林頓彈劾案擔任獨立檢察官的斯塔爾（Ken Starr）和雷伊（Robert Ray），以及曾為美國前美式足球明星辛普森辯護的律師德尚維茨（Alan Dershowitz）。

最快下周一表決

周三起控辯雙方各有兩日共16小時陳述案情，暫未知會否傳召證人，但特朗普已表明不會出席作供。按時間表，參議院最快下周一可作出表決。

（CNN/金融時報/衛報）

（彈劾聆訊）