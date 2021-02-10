澳洲專家挑戰智人抵中國時間點推論

現證據不足 未推翻原學說

澳洲博物館研究所副教授庫爾諾（Darren Curnoe）與團隊於《美國國家科學院院刊》（PNAS）發表報告，指經分析10顆在福岩洞發現的人類牙齒DNA，以及比對在同一地區另外4個洞穴出土的動物牙齒化石及碳等物料的DNA後，發現該批人類牙齒最少有1.6萬年歷史，但其他物質的歷史則少於4萬年。庫爾諾表示，其手頭證據不大可能支持智人早於5萬年前已抵達中國的推論，不過他承認不能排除智人在區內已出現逾10萬年的論點。庫爾諾稱，2015年的研究主要基於對福岩洞牙齒化石周邊物質的年代分析，但未直接分析牙齒本身的年份，或出現誤差。

不過，發表2015年報告的西班牙國家人類演化研究中心總監馬丁農—托雷斯（Maria Martinon-Torres）指出，今次研究採用的牙齒樣本與2015年研究的不同，而現有愈來愈多樣本顯示現代人類可能早於5萬年前身處非洲以外地區，今次研究並未排除亞洲更早出現現代人類蹤迹的可能。

（CNN）