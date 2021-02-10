印度冰川山洪增至28死 35工人困隧道

150失蹤 隧道氣穴成生還關鍵

洪水來襲時，泥石堵塞了塔波萬維許奴加德（Tapovan Vishnugad）水電站施工現場兩條隧道的入口，其中一條短隧道內12名被困工人其後獲救生還，但較長的主隧道仍有35人被困。由於隧道有大量水和積雪，派往營救的緊急救援隊已折返，其他救援人員則一直用挖泥機清理隧道入口。官員表示，至今未能與被困工人取得聯絡，難以確定他們身處的位置及是否聚在一起，但認為隧道有氣穴，或能讓他們存活。

幸運兒緊捉棚架4小時獲救

有在較短隧道獲救的工人憶述事發經過，仍身處醫院的28歲工人庫馬爾（Rajesh Kumar）透露，他當時與同事在隧道內300米處工作，「突然一陣哨聲傳來……有人在大叫，要我們趕快出去。我們以為是火災，開始往外跑，但水冲進來，就像荷李活電影。」

庫馬爾與同事緊抓着隧道內的棚架4小時，避免被水和泥石沒頂。隨着大水沿谷地而下，隧道內的水開始退去，他們爬過石堆走向出口，其中一人手機收到信號，遂打電話求救，最終獲救。

（法新社/BBC）