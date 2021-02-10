「挾淡倉風暴」效應 惡補金融概念知識

愛爾蘭記者教路短片 財政部「讚好」

愛爾蘭早晨時事節目Ireland AM記者帕金斯（Brianna Parkins）早前在影片社交平台TikTok發表一系列影片，利用爭購健力士啤酒的小狗毛娃娃和石膏像說明什麼是挾淡倉，獲近300萬次收看，甚至愛爾蘭財政部亦有「讚好」。她向《華爾街日報》稱，自己留意到社交網站上有不少人提問，希望能有較易理解的方式說明事件原由，連自己的男朋友也問她什麼是沽空，促使她製作有關影片，「沽空之類的詞彙聽起來可能像一些無意義的雜音、相當理論性，而且充滿了行內術語，你會被你不明白的詞彙弄至愈來愈迷惘」。

來自加拿大多倫多的政治記者多米斯（Andray Domise）則選擇較為直白的方式談論這股市場狂熱，他以過往擔任金融教育導師的經驗，在Twitter及TikTok發表7段影片，用日用語言解釋常用的金融概念。他說，自己錄製這些沉悶的影片時，只想着「希望觀眾能坐得住看完」，但最終影片單在Twitter已獲逾50萬次收看，令他大感意外。不過從網上獲取金融知識亦存隱憂，英國金融行為監管局（FCA）本周警告，TikTok上不少影片散播高風險投資建議，甚至為投資盈利作不實保證，可能涉詐騙，呼籲公眾提防。

缺金融知識 理財不審慎招損

不少研究顯示，金融知識的缺乏已成全球普遍問題。經濟合作與發展組織（OECD）去年發表調查報告，就亞洲、歐洲及拉丁美洲26個國家及經濟體民眾的金融知識、行為與態度，以及應付金融危機的能力等範疇展開調查，結果發現所有地區的受試者金融知識均普遍低落，在滿分為21分的測試中（滿分代表已掌握對金融概念的基本知識及能運用審慎原則處理金融交易），平均得分只有12.7分，當中得分最高的香港僅獲13分。調查亦發現，18至29歲的年輕人及60歲以上人士對金融知識尤其缺乏。報告稱，調查突顯有大量民眾缺乏處理日常財務管理的必要金融知識與適應能力，在新冠病毒疫情導致的經濟危機逐漸發酵之際，他們應付經濟壓力的能力尤為令人憂慮。

金融世界趨複雜 專家促增值

美國華盛頓大學全球金融知識卓越中心（GFLEC）2019年報告亦指出，不論經濟發展程度、教育程度、收入水平，或是複雜金融產品流通與否的差異，各地民眾的金融知識不足程度均相若，與學校、工作間與社區缺乏廣泛金融教育有關，民眾亦抗拒了解看似複雜的金融概念。惟不少研究顯示，金融知識不足與有欠審慎的理財行為有關，包括嚴重欠債，作利息較昂貴的借貸，因高風險投資虧蝕等。以美國為例，美國國家金融教育委員會（NFEC）上月發表調查，指出1548名受訪者中，於2020年因缺乏金融知識而導致的損失估計平均達1634美元（約1.3萬港元），即全國損失達4150億美元（約3.2萬億港元），較2019年的損失水平3090億美元（約2.4萬億港元）大幅上升。

NFEC行政總裁舒爾布（Vince Shorb）指出，金融世界日益複雜，諸如數碼貨幣等投資工具亦變得更易被人接觸取用，令確保民眾獲得他們所需的金融知識更形迫切，「提升金融知識能令個人更有自主權，亦可增強國家力量」。

（華爾街日報/Yahoo News/OECD）

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