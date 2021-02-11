黑客遙控美水廠圖落毒 FBI調查 重要基建網絡漏洞 衍生國安問題

奧德馬爾約有1.5萬人居住，皮內拉斯縣（Pinellas County）警長瓜爾蒂耶里（Bob Gualtieri）周一交代事件。據他所述，事發在上周五上午8時，一名濾水廠職員注意到有人遠端存取他正監控的電腦系統。瓜爾蒂耶里指，黑客通過遙控電腦軟件TeamViewer進入濾水廠系統，雖然濾水廠6個月前已改用其他軟件，但TeamViewer依舊閒置，令黑客有機可乘。

強鹼可灼傷致死

由於部門主管平時亦會遙控電腦來監控系統，濾水廠職員最初沒為意。直至當日下午1時半，有人再次遙距進入系統，這次黑客開啟了數個控制食水處理的功能，其中一項可調節氫氧化鈉（sodium hydroxide）水平。氫氧化鈉可用來控制水的酸鹼度（見另稿）。黑客遙距操作系統約3至5分鐘，將氫氧化鈉濃度從平時的100 ppm（百萬分點濃度）增至11,100 ppm。職員隨即將濃度改回正常水平，供水系統未受影響。

職員及時校正

瓜爾蒂耶里形容，氫氧化鈉濃度的增幅「顯着且可能造成危險」，但補充水進入系統需時24至36小時，其間有多道檢查程序，可通知職員氫氧化鈉濃度過高，強調民眾並沒陷入危險。當地警方正聯同聯邦調查局（FBI）和特勤局展開調查，暫未知黑客源頭在國內抑或國外。氫氧化鈉中毒的症狀包括呼吸困難、食道和胃感到灼熱等，嚴重時可造成死亡。

瓜爾蒂耶里指出，供水系統是國家重要基建一部分，促管理人員檢查並加強電腦系統。網絡安全公司Symantec研究員埃里克‧錢（Eric Chien）指出，這類小型市政設施通常預算不多、缺乏資源，且特意建立遠端存取讓員工和承辦商遙距進入系統，正是專家最擔心的攻擊目標。

（華爾街日報/CNN/坦帕灣時報/紐約時報）