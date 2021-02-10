牛津疫苗對南非變種保護力10% 世衛展評估

南非約翰內斯堡金山大學（University of the Witwatersrand）早前公布研究結果，指牛津疫苗對南非變種新冠病毒株所引發的輕度至中度感染只有「最低限度」的保護力，南非政府周日（7日）隨即宣布暫停接種該疫苗的計劃。領導研究的教授馬迪（Shabir Madhi）稱，研究結果顯示牛津疫苗對南非變種的有效性估計只有10%，明顯低於60%的可接受水平，就算之後作較大型研究，都很難出現有效性升至40%甚至50%水平的情况。不過研究人員稱，根據採用「類似技術」的美國強生疫苗研究結果，仍對牛津疫苗理論上能預防較嚴重的感染存有希望。

美首議員染疫亡

至於較多國家採用的BioNTech-輝瑞疫苗，根據美國得州大學分析20名接受過兩劑接種者的血漿內抗體水平，發現抗體中和南非變種病毒株的有效程度，平均達到中和「舊版」新冠病毒的81%，顯示南非變種中的關鍵E484K基因變異對該疫苗效用沒大影響。

另外，美國67歲聯邦眾議員賴特（Ron Wright）感染新冠病毒後死亡，成為美國首名染疫去世的現任國會議員。賴特1月21日宣布確診，隨後因新冠併發症入院。他生前患有肺癌。

（BBC/路透社/新華社）