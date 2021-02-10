特朗普彈劾案開審 檢控稱提新證據

雙方各16小時陳情

根據兩黨協議，參議院周二先就此次審訊是否合憲展開4個小時的辯論，然後表決，預計會以過半數通過。周三開始開案陳辭，眾議院檢控幹事（檢控官）及特朗普律師團各有兩日共16小時陳述案情，時間較特朗普首次彈劾案雙方獲24小時短，之後參議員有質詢時間。雙方接着可傳召證人，若同意不傳召，則進入結案陳辭，最後由參議員表決特朗普是否有罪。

特朗普律師團周一在審訊前簡報中，批評民主黨發起彈劾是「政治戲碼」，且參院舉行彈劾審訊是違憲，因特朗普已不再是總統。不過許多法律學者認為，歷史和國會過往慣例顯示可彈劾卸任者並定罪。例子包括1876年美國戰爭部長貝爾納普（William Belknap）在眾議院表決彈劾他前辭職，但參議院其後亦對他展開彈劾審訊，結果以未達三分之二票數將其定罪。

著名保守派律師庫珀（Charles Cooper）近日在《華爾街日報》撰文亦指出，憲法賦予參議院的彈劾權力包括阻止被定罪官員再擔任公職，因此若參議院被禁止審訊和定罪前官員，是不合邏輯的。

特朗普律師又會辯稱，特朗普沒有煽動支持者攻擊國會山莊，強調他在騷亂前質疑大選舞弊的演說，受到憲法第一修正案對言論自由權的保護，且他使用「拚命戰鬥」的字眼只是比喻，不能被解釋為鼓吹暴力行為，而檢控幹事亦忽略了特朗普也呼籲支持者和平表達訴求的事實。有憲法學者指出，若在傳統法庭審訊，特朗普向支持者的講話在第一修正案下，未必達至煽動的程度，但同樣的法律保護不適用於彈劾審訊中，因為特朗普被指控違反作為公職人員的誓言。

此外，美國傳媒早前揭發特朗普在今年初曾致電喬治亞州務卿，施壓對方「找出足夠票數」助他在該州反勝。喬治亞州務卿辦公室周一稱，正式對此展開調查。

（綜合報道）