新世代幽默標語嘲獨裁 示威向香港「取經」

英國廣播公司（BBC）留意到有緬甸年輕示威者高舉嘲諷的標語，例如「我的前度（愛侶）差，但緬甸軍方更差」、「我不想要獨裁者，我只想要男友」；另一常見標語為「唉，（粗口），又來了」（Ah shXt, here we go again），這句源自2004年電玩遊戲Grand Theft Auto的角色台詞，現已成為全球流行的網絡模因。有示威者的標語則更明確地反對政變，例如：「你惹錯世代了」（You messed with the wrong generation）。

年輕抗爭者又取笑大權在握的國防軍總司令敏昂萊矮小身材，如有標語寫道：「我的夢想高過敏昂萊的身高」、「我的最愛，Ariana Grande高過敏昂萊」，Ariana Grande是美國樂壇天后，以153厘米高的嬌小身形著稱。敏昂萊的身高未見記載，但資料圖片顯示他與身高大約168厘米的昂山素姬相差不大。

（BBC）