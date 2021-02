新世代幽默標語嘲獨裁 示威向香港「取經」

英國廣播公司(BBC)留意到有緬甸年輕示威者高舉嘲諷的標語,例如「我的前度(愛侶)差,但緬甸軍方更差」、「我不想要獨裁者,我只想要男友」;另一常見標語為「唉,(粗口),又來了」(Ah shXt, here we go again),這句源自2004年電玩遊戲Grand Theft Auto的角色台詞,現已成為全球流行的網絡模因。有示威者的標語則更明確地反對政變,例如:「你惹錯世代了」(You messed with the wrong generation)。

年輕抗爭者又取笑大權在握的國防軍總司令敏昂萊矮小身材,如有標語寫道:「我的夢想高過敏昂萊的身高」、「我的最愛,Ariana Grande高過敏昂萊」,Ariana Grande是美國樂壇天后,以153厘米高的嬌小身形著稱。敏昂萊的身高未見記載,但資料圖片顯示他與身高大約168厘米的昂山素姬相差不大。

