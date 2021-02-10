緬膠彈驅示威 醫生稱女子頭中實彈 全民盟總部被搜 仰光曼德勒宵禁

曼德勒拘27人包括記者

緬甸軍方為應對示威，下令禁止4人以上聚集，並威脅會對危及國家穩定的示威者採取行動，同時最大城市仰光及第二大城市曼德勒亦在晚上8時至凌晨4時起實施宵禁，連接仰光中部和人口密集地區的多座橋樑亦被封閉。不過措施無阻示威者繼續上街。仰光全民盟總部附近等地有民眾高舉標語，要求釋放昂山素姬及結束獨裁統治。南部城市勃固亦有大批民眾上街，警方出動水炮射向示威人群。當地傳媒機構稱，在曼德勒最少有27人被捕，包括一名記者。

警射水炮 示威者擲石還擊

在首都內比都，有目擊者向路透社稱，示威者拒絕聽從指示散去後，警方曾多次向天開槍，其間示威者慌忙走避。警員亦向示威者發射水炮，有示威者擲石還擊。有醫生透露，最少4名示威者受傷送院，初步相信傷勢是由橡膠子彈造成，其中一名女子頭部受傷，情况危殆，X光片中可見有實彈卡在其頭部內，又稱「100%肯定傷勢可致命」。社交網絡流傳影片顯示，疑似中槍女子和其他示威者在一個疑似巴士站的地方躲避，遠處一列防暴警察發射水炮，並傳出數下槍聲，女子突倒地，其戴着的電單車頭盔上出現一個疑似彈孔。有關影片內容真確性待核實。

法新社亦引述一名23歲示威者的父親稱，其兒子在現場以揚聲器呼籲保持和平，但被擊中背部，要接受手術治理，情况未明。他稱院方不允許家屬會見傷者，不知道有多少人受傷。

緬甸軍方上周一（1日）發動政變，拘留民選領袖昂山素姬及其所屬政黨全國民主聯盟多名成員，觸發該國自2007年「 番紅花革命」以來最大規模示威，部分示威者呼籲公務員罷工3星期。有醫務人員發起公民抗命行動，外界憂當地新冠病毒疫情會惡化。

國防軍總司令敏昂萊周一（8日）發表政變後首次演說，承諾將重新舉行大選，建立「真實及有秩序的民主政體」，但無表明確實舉行日期，他又重申去年舉行的大選涉舞弊。但當地示威領袖稱會繼續抗爭，促軍方釋放政治犯及「徹底瓦解獨裁政府」，另亦要求廢除2008年通過的憲法賦予軍方國會否決權及控制部分政府部門的權力等。

多國譴責 新西蘭停軍事合作

多國譴責緬甸軍方政變。新西蘭昨宣布中止與緬甸所有高層級政治及軍事合作，另亦將採取措施，確保該國援助金不會成為緬甸軍方助力，並將對緬甸軍方領袖實施旅遊禁令。美國國務院周一亦再發聲明，重申支持緬甸人民和平集會聲援民選政府的權利，又稱曾要求與素姬對話被拒。

（路透社/法新社）