緬警水炮驅示威者 威脅射實彈

僧侶示威 曼德勒地區宵禁

緬甸自上周一（1日）軍事政變後，參與示威和支持公民抗命運動的呼聲不斷增加且更有組織，過去周日的示威更是自2007年番紅花革命以來規模最大。在最大城市仰光，昨日有僧侶與工人和學生一同遊行，有參與示威的護士稱醫護帶頭發起公民抗命運動，呼籲其他政府僱員加入。

內比都昨日的示威遇上警方水炮驅散，片段可見部分人被水炮擊中後倒地，警方在示威者請求下停手，而示威則繼續。有穿上防暴裝備的警員在路上排成3列，又在路面放上標語，警告示威者衝破第3列警員防線就會使用實彈。另外，官員昨宣布對第二大城市曼德勒7個鎮區實施戒嚴，禁止多於5人以上聚集或示威，並於晚上8時至翌晨4時實施宵禁。

（路透社/法新社）