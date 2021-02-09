專家查找印度喜馬拉雅山洪慘劇禍因 暖化催生「冰川湖殺手」

18死200失蹤

事發於當地時間周日早上約11時，洪水持續約15分鐘消退，但已摧毁北阿肯德邦恰莫利（Chamoli）地區最少兩座大壩和多條橋樑及道路。按目擊者陳述與片段顯示，最初一股大水高速傾瀉入道利根加河（Dhauliganga），河水奔流至狹窄峽谷不及疏泄，先冲毁整座里希根加（Rishiganga）水力發電大壩及周圍建築物，待洪水湧入支流時，再擊毁一座施工中的較大型水力發電壩。罹難或失蹤者中大多是兩座壩的工作人員，另估計有25至35人仍困於兩條被泥石流堵塞出入口的隧道內。

印度國家危機管理委員會（NCMC）表示，喜馬拉雅山加爾赫瓦爾（Garhwal）地域楠達德維山（Nanda Devi）冰川崩裂墜河 ，導致上游水位暴升引發洪水。

雖然尚未有確鑿證據解讀冰川迸裂緣由，但研究冰川的地質學家等部分人士認為，印度周日的事故反映氣候危機加劇。印度理工學院冰川水文學副教授阿扎姆（Mohd Farooq Azam）說：「無疑是全球暖化造成這地區變暖。氣候變化驅使氣象模式不穩定，諸如增加降雨，還有暖冬使大量降雪融化。」他指出，肇事地區冰雪的溫度愈來愈高，由原來應有的零下6℃至零下20℃，變至現在的2℃。此外，衛星與Google Earth圖像並無顯示該區附近有冰川湖，但他推測可能有隱藏水坑（water pocket）。這些冰川湖或水坑隨時成為潛伏的隱形殺手。

2100年喜馬拉雅冰川恐剩1/3

國際山地綜合開發中心（ICIMOD）2018年發表的第一份興都庫什喜馬拉雅山區冰川湖報告，統計出該地因融雪出現了逾2.5萬個冰川湖。

印度去年6月發表首份官方評估報告，指出興都庫什喜馬拉雅山區的氣溫在1951年至2014年間，大概每10年升0.2℃。如無遏止行動，專家預測到2100年喜馬拉雅山冰川可能只剩目前的三分之一，勢將影響長江等亞洲十大河流的水源供應。

（衛報/法新社/路透社/印度時報）