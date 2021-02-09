助解美蘇冷戰 前美卿舒爾茨辭世

拜登讚揚外交貢獻

1920年12月13日生於紐約的舒爾茨，擁有普林斯頓大學和麻省理工學位，曾在大學任教。他後來為3名總統效力，包括成為艾森豪威爾的經濟顧問委員會成員、在尼克遜政府內先後擔任勞工部長、白宮管理及預算辦公室主任和財政部長，並於1982至1989年在列根政府中擔任國務卿。舒爾茨其後任職於史丹福大學的胡佛研究所及其他機構，著書並在多個議題表達看法。舒爾茨曾協助列根與蘇聯領袖戈爾巴喬夫建立關係，再加上他的外交策略令冷戰和平結束，他被視為20世紀最重要國務卿之一。此外舒爾茨與列根的成就亦包括在亞洲及拉丁美洲地區掀起民主浪潮。

曾任東亞及太平洋事務助理國務卿的沃爾福威茨（Paul Wolfowitz）去年在《華爾街日報》撰文，提到舒爾茨認為當今中國國家主席習近平令中國重回毛澤東時代的經濟模式，與此同時在「破壞香港」，並在過程中失去「國際信任」。舒爾茨慨嘆「今日的中國跟其過去曾有過建設合作的中國已不同」。舒爾茨亦對上屆美國總統特朗普政府抗拒國際協議感悲嘆，他去年接受《紐約時報》訪問時說：「協議通常不是完美，你不能得到想要的一切。你要妥協一點，但它們總比什麼都沒有要好。」

（路透社/法新社）