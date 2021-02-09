衛報：英女王曾影響立法 免財富曝光

白金漢宮斥報道失實

《衛報》報道，1973年政府擬推行《公司法案》（Companies Bill），避免投資者秘密透過空殼公司或代名人，取得上市公司大量股權。該草案包括一項條款，可讓董事有權要求持有公司股份的任何代名人披露其背後客戶身分。政府備忘顯示，1973年11月，英女王擔心該條款會公開其在上市公司的私人股權、投資及其價值，並讓公眾審視她的財務狀况。《衛報》指女王真正個人財富從未全面披露，據報達數億鎊。

《衛報》報道，英女王能透過「女王同意」（Ｑueen's consent）的議會程序影響英國的法例，該程序要求政府大臣在法例會影響女王的利益或王室特權時，要在提交國會前先通知女王，亦因此女王事前得知該草案的存在。報道引述政府備忘顯示，英女王曾派出其私人律師法勒（Matthew Farrer）到貿易及工業部與官員見面，傳達女王不滿草案中的透明條款，並建議將女王豁免。《衛報》引述公務員德魯克（CM Drukker）1973年11月9日所寫的文件稱，他跟法勒談過，對方的客戶非常擔心公司董事公開信息的風險，「因向任何人披露都會令人尷尬」。時任保守黨貿易大臣賀維（Geoffrey Howe）其後提出一項保密條款，豁免部分公司公開其股東的身分。

該草案及其保密條款在1976年才立法，幾乎即時豁免一間新成立、名為英倫銀行代名人有限公司（Bank of England Nominees Limited），它由英倫銀行高層營運。報道指出，有關豁免相信幫助女王掩藏其私人財富，直至2011年該公司不再獲豁免。

（衛報/BBC）